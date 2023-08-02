Эксперт: Путешествовать по России на автобусах с гидами

В России стали набирать популярность автопутешествия с водителем. Самыми распространенными направлениями стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и города Северного Кавказа.

Эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов заявил, что автопутешествия с водителем — вид туризма, когда вас возят по заранее спланированному маршруту и рассказывают интересные факты о различных местах. Так можно сэкономить деньги, поскольку водитель одновременно играет роль гида. При этом существует ряд проблем с легальностью такой деятельности.

Эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова напомнила, что есть разница между персональным водителем и любителем. Когда человек доверяет везти себя, важно понимать, что предпочтение нужно отдавать лицензированной фирме, отмечает телеканал “360”.