 

Кроссоверы GAC Trumpchi Emkoo появились в РФ по цене от 2,7 млн рублей

02.08.2023, 21:40, Разное
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На российском рынке начали продавать новые китайские кроссоверы GAC Trumpchi Emkoo.

Данные модели у частных дилеров предлагаются по цене от 2,7 миллионов рублей. Напомним, выход кроссовера в Китае состоялся осенью прошлого года. Паркетник GAC Trumpchi Emkoo построен на платформе GPMA. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат с турбиной на 177 л.с. мощности. Модель приводится в движение роботизированной трансмиссией. Во всех версиях применили только передний привод.

В салоне кроссовера установили цифровую приборную панель и огромный мультимедийный дисплей. Кроме того, паркетник получил подогрев и вентиляцию кресел, панорамную крышу, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и опцию автоматического торможения.


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