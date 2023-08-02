Приводим пяточки в порядок без салонов. Крем, распаривание, дышащая обувь

В осенние, зимние и весенние месяцы люди носят закрытую обувь: ботинки, кроссовки, сапоги. Летний сезон – время босоножек и сандалий. В эти месяцы важно уделять особое внимание состоянию кожи ног. Для этого необязательно посещать салоны красоты. Есть несколько простых, но эффективных способов, которые позволяют сохранить красоту пяток в течение всего пляжного сезона. Какие правила ухода за кожей стоит соблюдать?

Ванночки перед нанесением крема

Распаривание – важная процедура.

Игнорировать ее не следует. Крем надо наносить на пятки после того, как они стали морщинистыми. Это значит, что внешний слой эпидермиса впитал много жидкости и расширился. В этот момент надо “запечатать” молекулы влаги внутри кожи с помощью крема. Это позволит увлажнить ткани и обеспечить их полезными веществами.

Крем наносят перед сном

На ночь следует помассировать область стоп с оливковым либо кокосовым маслом. А потом нанести обильный слой увлажняющего крема и надеть хлопчатобумажные носки. Тогда средство хорошо впитается и не замарает постельное белье.

Ежедневный пилинг

Для его проведения используют любое средство: пилочку, жесткую губку, пемзу. Главное, чтобы оно не повреждало кожу.

Если стопы стали жесткими, следует смягчить их кремом с мочевиной, салициловой или гликолевой кислотой. Пилинг – важная процедура, которая предотвращает растрескивание пяток.

Закрытая, дышащая обувь

Даже если в жаркие дни хочется все время носить босоножки на высоком каблуке или шлепки, не стоит делать этого каждый день. В летние месяцы кожа подвергается воздействию солнечных лучей и других факторов, которые высушивают ее. Открытую обувь следует чередовать с закрытыми моделями из дышащих материалов. Они защищают пятки от вредных факторов окружающей среды.

Домашние ухаживающие средства

Можно сделать скраб из кокосового масла и сахарного песка. И пользоваться им после душа или ванны, когда кожа размягчилась. Это замечательное отшелушивающее средство. Кокосовое масло обладает антибактериальным действием, помогает уменьшить воспаление. Сахарный песок удаляет огрубевшие частицы кожи. Средство помогает избавиться от трещин на пятках.

Какие процедуры на самом деле вредят коже стоп

Это прежде всего отшелушивающие маски. Процедуру проводят не чаще 1 раза в сезон. Маски агрессивно воздействуют на ногти. При врастании ногтей от них надо отказаться вообще.

Нельзя также срезать ороговевшие участки кожи или тереть их жесткими инструментами. Это приводит к травматизации. Кожа становится еще грубее.

Если пятки сильно потрескались, ухудшилось состояние ногтей или появились другие проблемы, с визитом к профессионалу лучше не затягивать и не экспериментировать с домашними процедурами. Специалист подберет эффективные средства, которые не усилят проблему, а, наоборот, исправят ситуацию.