Ученье — тьма

Как Санкт-Петербургский госуниверситет превратился в политическую охранку.



Фото: ITAR-TASS

«А врага пусть сушит грусть,

Мракобесья демон пусть

Сгинет в черной бездне!

Сгинет в черной бездне!»

Gaudeamus igitur. Гимн всех студентов

Отчисление студентов за политические взгляды уже стало обыденностью. Администрациями вузов по всей стране придумываются любые поводы и предлоги, лишь бы избавиться от неугодных. Но есть и свои чемпионы в деле репрессий — одним из них стал Санкт-Петербургский государственный университет. Там выгоняли студентов «за политику» и до начала СВО.

В январе 2021 года, после возвращения в Россию Алексея Навального и его ареста, по российским городам прошла волна протестов. За несколько дней до этого в электронную приемную СПбГУ обратилась студентка Екатерина Аткачис с вопросом: «Имеет ли право вуз отчислить:

а) за административное правонарушение в виде нарушения правил участия в митингах, нарушение правил одиночного пикетирования;

б) за участие в такого рода вещах в целом?».

Вот что ответила администрация университета в лице первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой: «В случае совершения административного проступка обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, вплоть до отчисления».

Многочисленные комментарии юристов, некоторые из которых подтверждены решениями судов о том, что отчислять можно только после вступления в силу решения суда о признании виновным лица в совершении правонарушения, очевидно, Лавриковой были незнакомы.

Отчисление Елены Скворцовой

Скворцова была активисткой движения «Весна» (внесено в реестр «иноагентов», а позже объявлено экстремистским) и участвовала в акции в поддержку арестованного, а затем осужденного Азата Мифтахова.

Формальным предлогом для отчисления стало «непрохождение» девушкой летней практики (она училась на журфаке). При этом практику Скворцова прошла и предоставила преподавателям публикации на сайте правозащитного объединения «Команда 29» (это объединение было вынуждено прекратить свою работу после того, как появилась угроза признания его «нежелательной организацией») и в студенческом издании «Развилка». Несмотря на то, что девушка даже перевыполнила учебный план и вместо публикаций на 15 тысяч знаков предоставила 56 тысяч, ей заявили, что зачесть практику нельзя, «потому что предоставленные материалы не устроили преподавателей».

«Предполагаю, что мое отчисление связано с моей активной гражданской позицией. Других догадок у меня нет. Вся история с практикой началась после акции в поддержку Азата Мифтахова, после этого в университете появились проблемы не только у меня, но и у девушки, которую задерживали вместе со мной», — говорит сама девушка.

Та же проректор вуза Марина Лаврикова в отчислении Елены никаких нарушений не увидела.

За Скворцову даже вступался студсовет — на 32 (!) страницах письма к ректору, доказывая, что результаты экзамена, пересдачи и комиссии Скворцовой по практике были необъективными.

Несколько месяцев спустя суд отказал Елене в иске к университету.

Протесты против СВО

С началом специальной военной операции в Украине опять по стране прокатились акции протеста. Естественно, они не обошлись без задержаний.

Уже 6 марта, как стало известно СМИ, администрация СПбГУ подготовила приказы об отчислении тех студентов, которые участвовали в антивоенных протестах. Суммарно «под раздачу» попали 13 человек.

Вот что пояснил тогда председатель студсовета вуза Михаил Мочалов (скриншоты переписки есть в распоряжении редакции «Ротонды»): «К сожалению, проректор Александр Бабич искренне считает, что письмо из МВД является неоспоримым основанием для отчисления. Я могу сказать, что дисциплинарная комиссия проанализирует каждую дисциплинарку и сформирует справедливое и обоснованное мнение. Но, увы, оно лишь формальность. Не буду вас обнадеживать — эти студенты обречены. Отчисление следует без права на восстановление. Как показал опыт, администрацию не волнует ни предыдущее поведение, ни положительные характеристики, ничего».

Проректор университета Александр Бабич, имя которого стоит под приказами об отчислении, раньше говорил, что вуз считает возможным отчислить студентов, которых привлекли к административной ответственности за участие в митинге, потому что нарушать законодательство РФ — значит нарушать и устав СПбГУ.

Но, повторюсь, отчисление из вуза возможно только в случае вступления в силу соответствующего решения суда. Что

администрацию университета не волновало: по всем задержанным решение об отчислении было принято до обжалования решения суда первой инстанции — то есть до его вступления в законную силу.

Это не осталось незамеченным. Поднялся шум. Руководство СПбГУ решило, что такой пиар им ни к чему, и некоторых студентов «помиловали» месяцем позднее на заседании ректората.

Разбирательство прошло 4 апреля, говорится в пресс-релизе вуза. 18 из 20 студентов пояснили, что не принимали участия в прошедших ранее в городе антивоенных акциях и были задержаны случайно. Еще двое молодых людей признались, что действительно выходили на протест, поскольку очень переживали за родственников и друзей, находящихся на Украине.

Все они пообещали более не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, сообщает пресс-служба вуза.

В конце концов комиссия рекомендовала вынести студентам выговоры, отметив, что ранее у них не было дисциплинарных взысканий.

Увольнение доцента Михаила Белоусова и исключение членов студсовета

Доцента Института истории Михаила Белоусова уволили из университета «в связи с аморальным поступком, несовместимым с продолжением работы». Об этом говорится в решении университетской комиссии по этике.

Предметом рассмотрения стали публикации в СМИ и социальных сетях о том, что доцент якобы распространял материалы, дискредитирующие проведение спецоперации и оскорбляющие память погибшего студента.

Сам Белоусов сообщил, что он не имеет отношения ни к созданной от его имени странице, ни к материалам, оскорбляющим память студента.

На этом все не закончилось.

На фоне самого скандала вуз отчислил еще семерых студентов по тем же «морально-этическим» причинам.

Как пишет «Фонтанка», «Среди семерых отчисленных студентов оказались сразу трое председателей студенческого совета истфака (будем так по старинке называть Институт истории). В 2021 году самоуправление возглавил Михаил Мартин, через год его сменил Даниил Подлужный, в мае 2023-го был избран новый руководитель — второкурсник Владимир Железняков.

Четверокурсники Подлужный и Мартин в этом году оканчивали бакалавриат. После комиссии по этике, члены которой решили, что учащиеся иронизировали над смертью погибшего на фронте студента, дату защиты дипломов перенесли на неделю, на 13 июня».

Студсовет истфака довольно часто попадает на новостные ленты СМИ как проявляющий особую принципиальность в защите прав студентов вуза.

Например, во время переписи населения студенты истфака отстояли свое право не отрабатывать практику в качестве переписчиков. Также студсовет разбирал вопросы, связанные со стипендиями, дистанционным обучением, учебным планом. А 24 февраля прошлого года активисты студсовета выступили с пацифистской петицией.

Не удивительно, что администрация вуза решила «заодно» и избиваться от неугодных лидеров студсовета.

Угроза отчисления главреду «Студня» Александре Зайцевой

Вал дисциплинарных взысканий, комиссий и прочих репрессивных мер после увольнения Белоусова лишь набирает обороты. Под пристальное внимание ректората попадает всякий, кто выскажется невпопад официальной позиции.

Первокурсница СПбГУ и главный редактор студенческого издания «Студень» осудила политически мотивированные расправы над студентами. Она назвала «подлыми и несправедливыми» отчисления студентов с пацифистской позицией и пообещала, что «Студень» под ее руководством будет писать не только «о расписании экзаменов».

Позже на сайте университета в электронной приемной появилось обращение к уже знакомому нам проректору по молодежной политике Александру Бабичу.

Зайцеву вызвали «на беседу». 7 июля на сайте дисциплинарной комиссии вуза появилось решение, в котором говорится, что «поведение А.Н. Зайцевой несовместимо с высоким статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета».

Вот что рассказала сама девушка изданию DOXA:

«Коллеги по «Студню» разделяют мою позицию. Никто не считает, что те отчисления были справедливыми. Если меня отчислят, буду искать место, где можно будет получить действительно хорошее образование и где я смогу приобрести необходимые знания и навыки. Качество образования в СПбГУ, мягко говоря, низкое».

Как уже стало ясно, «репрессивную» политику в университете курирует первый проректор Александр Бабич. И занимается он далеко не только «политическими» отчислениями. В интернете даже есть петиция двухлетней давности с требованием отставки Бабича. Вот что говорится в ее тексте: «Александр Бабич был инициатором и неоднократно поддерживал идею задерживать студентов органами правопорядка. В общежитиях студгородка для этого есть охрана, которая получает зарплату. Какую роль она выполняет, если при малейшем шуме играющих в настольные игры студентов вызывается наряд из 15 полицейских? О каком доверии к администрации СПбГУ может идти речь, когда должностное лицо, которое должно идти навстречу интересам студентов и мирно решать конфликты, стоит во главе идеи о выписывании административных протоколов при малейших безобидных нарушениях студентов, у которых даже нет возможности нормально встречаться и проводить досуг со своими одногруппниками?».

Никто, конечно, никого не уволил, кроме инакомыслящих преподавателей. А студенты окончательно превратились в людей бесправных, фактически лишенных даже органов самоуправления.

Макар Ситкин,

специально для «Новой»

—