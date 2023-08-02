Рупор кремлевской пропаганды: От 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей с начала войны
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От 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей с начала войны.
Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что эти цифры сравнимы с ущербом, нанесённым Первой мировой войной.
Данные издание приводит со ссылкой на киевскую благотворительную организацию Houp Foundation и на немецкого производителя протезов Ottobock. Последние, в свою очередь, опираются на данные руководства Украины и компаний-партнёров.
В статье отмечается, что реальное число травмированных может быть ещё выше, так как процесс протезирования занимает много времени.
https://ctrana.news/news/441445-sravnimo-s-pervoj-mirovoj-skolko-ukraintsev-poterjali-konechnosti-na-vojne.html – цинк
С учетом того, как ведется подсчет потерь по убитым и раненым, надо полагать, что и по инвалидам подсчет ведется в таком же ключе, в сторону максимального занижения.
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Источник: Colonel Cassad
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