Рупор кремлевской пропаганды: От 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей с начала войны

От 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей с начала войны.

Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что эти цифры сравнимы с ущербом, нанесённым Первой мировой войной.

Данные издание приводит со ссылкой на киевскую благотворительную организацию Houp Foundation и на немецкого производителя протезов Ottobock. Последние, в свою очередь, опираются на данные руководства Украины и компаний-партнёров.

В статье отмечается, что реальное число травмированных может быть ещё выше, так как процесс протезирования занимает много времени.

https://ctrana.news/news/441445-sravnimo-s-pervoj-mirovoj-skolko-ukraintsev-poterjali-konechnosti-na-vojne.html – цинк

С учетом того, как ведется подсчет потерь по убитым и раненым, надо полагать, что и по инвалидам подсчет ведется в таком же ключе, в сторону максимального занижения.

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