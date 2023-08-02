Врач Шота Каландия предупреждает о возможных обострениях хронических заболеваний

В интервью журналистам, врач Шота Каландия рассказал о том, что летняя жара может привести к обострению различных хронических заболеваний и проблем со здоровьем. Согласно его словам, высокие температуры могут негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, сердечные приступы и инсульты.

Особое внимание врач уделил проблемам с кожей, которые также часто обостряются в жаркую погоду. Из-за усиленного потоотделения, влага создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов на коже, что может привести к дерматиту, кожным грибковым инфекциям, высыпаниям и акне. Кроме того, интенсивное потоотделение летом может вызвать обезвоживание, что негативно сказывается на состоянии почек. Врач предупредил о возможном обострении почечной недостаточности.

Шота Каландия также отметил, что в жаркую погоду концентрация пыли в воздухе увеличивается, что может спровоцировать обострение астмы у людей, страдающих этим заболеванием.

Медик призывает граждан обращать внимание на свое здоровье в жаркую погоду и принимать необходимые меры предосторожности, чтобы минимизировать риски обострения хронических заболеваний и проблем со здоровьем.