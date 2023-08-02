 

Врач-дерматолог Ольга Саперова предупреждает о возможности заражения чесоткой в общественных местах

02.08.2023, 20:40, Разное
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Лето – время года, когда легко можно подхватить чесотку, паразитарное кожное заболевание, передаваемое микроорганизмами. В интервью, врач-дерматолог Ольга Саперова отмечает, что вероятность заразиться этим недугом возрастает при близком контакте с инфицированными людьми или при использовании общих предметов, вещей и постельного белья.

Ольга Саперова описывает симптомы чесотки, указывая на появление многочисленных высыпаний на коже и сообщает, что одним из характерных признаков является сильный зуд, которые обостряется ночью.

«Симптомы чесотки включают сильный зуд, который усиливается в ночное время, а также красные высыпания на коже, особенно между пальцами рук и ног, на запястьях, локтях, животе и ягодицах», — перечисляет специалистка РИАМО.

Она также добавляет, что при чесотке высыпания могут представлять собой мелкие пузырьки и ссадины, покрытые корочкой и трещинами. При появлении подобных симптомов необходимо обязательно обратиться к врачу. Если у пациента диагностируют чесотку, его одежду, белье и другие предметы быта следует подвергнуть специальной обработке или утилизировать.


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