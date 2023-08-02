 

Звезда фильма “Жмурки” Григорий Сиятвинда о любимом сказочном персонаже: Такой жанр

02.08.2023, 20:30, Новости дня
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Актер Сиятвинда откровенно признался, что в детстве слушал много сказок на виниловых пластинках. По словам артиста, данный жанр одним из самых популярных среди советских людей.

“Смотрел и очень много слушал. У меня пластинок очень много было со сказками. Это такой жанр, мы все вышли из него”, — цитирует Григория Пятый канал.

Примечательно, что будучи впечатлительным ребенком в детсве артист боялся Бабы Яги в исполнении Георгия Милляра. Сказочная злодейка была единственным персонажем, который производил на него такое сильное впечатление.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Григорий Сиятвинда очень внимательно относится к своей личной жизни и всех подряд в ближний круг не пускает. Так, к примеру, отмечалось, что поздравить звезду лично практически невозможно. Григорий отказался от использования всех социальных сетей. Стоит отметить, что всю свою жизнь Григорий прожил в России.

Отец артиста родился в Замбии, ему Григорий Сиятвинда и обязан своей яркой внешностью. С матерью актера он познакомился в Харькове. Через какое-то время семья переехала в Замбию, но вскоре родители развелись. Мальчик должен был остаться с папой, но мать смогла увезти его с собой в Тюмень.


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