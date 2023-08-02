 

Внедорожник BAIC BJ40 калининградской сборки появится в продаже в первой половине августа

02.08.2023, 20:20, Разное
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В РФ скоро начнутся продажи новых рамных внедорожников BAIC BJ40.

Официальные дилеры намерены начать продажи в текущем месяце. Приобрести модель можно от 3,9 миллионов рублей. Для покупателей доступны на заказы все цвета внедорожника, предусмотренные производителем. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 225 л.с. мощности. Также модель имеет систему полного привода и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

В новом внедорожнике BAIC BJ40 предусмотрели светодиодные фары, электрическую регулировку передних кресел, мульти-руль, камеру заднего вида и парктроники.  В салоне установили цифровую приборную панель и увеличенный дисплей мультимедийной системы.


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