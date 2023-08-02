Внедорожник BAIC BJ40 калининградской сборки появится в продаже в первой половине августа

В РФ скоро начнутся продажи новых рамных внедорожников BAIC BJ40.

Официальные дилеры намерены начать продажи в текущем месяце. Приобрести модель можно от 3,9 миллионов рублей. Для покупателей доступны на заказы все цвета внедорожника, предусмотренные производителем. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 225 л.с. мощности. Также модель имеет систему полного привода и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

В новом внедорожнике BAIC BJ40 предусмотрели светодиодные фары, электрическую регулировку передних кресел, мульти-руль, камеру заднего вида и парктроники. В салоне установили цифровую приборную панель и увеличенный дисплей мультимедийной системы.