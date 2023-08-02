Бывший мэр идет ко дну

Экс-главу Владивостока будут судить за «распилы» госконтрактов. А он уже сидит за взятки.



Олег Гуменюк. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Олега Гуменюка, руководившего Владивостоком с декабря 2018-го по май 2021 года и уже осужденного на 12 лет за взятки и «покровительство» на городских кладбищах, обвинили в превышении должностных полномочий. Но не во время мэрства, а раньше, когда он еще руководил хозяйственным управлением администрации Приморского края. Вместе с Гуменюком под суд пойдет и бывший начальник службы эксплуатации морского транспорта Денис Максутов (сейчас он начальник владивостокского МУП «Морская береговая инфраструктура», которое занимается эксплуатацией городских пирсов и причалов, берет деньги за стоянку и швартовку судов, сдает гидротехнические сооружения в аренду).

Обоим вменяют превышение должностных полномочий — махинации по госконтрактам на ремонт катера. Преступление выявили сотрудники ФСБ и прокуратуры.

Защита Олега Гуменюка утверждает, что по этому делу уже вышел срок давности.

Как сказала старший помощник руководителя СК по Приморью Аврора Римская, по версии следствия, в 2016–2017 годах Гуменюк и Максутов, действуя по предварительному сговору, «фактически не провели ремонтные работы находящегося в оперативном управлении организации катера марки Infini, на производство которых выделено более 9 млн рублей, и вывели его из оперативного управления учреждения». Стоимость катера при этом составила 7,8 млн рублей. «Также, — добавила Римская, — они не поставили на баланс катер марки SeaRay». Ущерб, нанесенный администрации края, в целом составил 17,2 млн рублей.

Обвинительное заключение утвердил прокурор Фрунзенского района Владивостока. Гуменюк, сообщает прокуратура, будучи директором ХОЗУ, потратил по трем контрактам 9,4 млн рублей на ремонт катера Infini 36. Работы выполнены не были, но бывший начальник службы эксплуатации морского транспорта Максутов, зная это, все равно подписал акты приемки. Деньги подрядчику заплатили.

Судя по «Госзакупкам», работы выполняло ныне ликвидированное ООО «Цезарь» (гендиректор — Ольга Вахрушева, однако, по нашим данным, вопросы у правоохранителей не к ней, а к Сергею Вахрушеву, который, по некоторым данным, является ее мужем), которое занималось подобным ремонтом для краевого центра Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС и для Центра хозяйственного и сервисного обеспечения краевого МВД. Представителя предприятия отдельно обвинили в мошенничестве, идет предварительное следствие.

Кроме того, представитель подрядчика по договоренности с Олегом Гуменюком и Денисом Максутовым приобрел за 8 млн рублей катер SeaRay SB400. Но, правда, сказал, что купил его за 12,8 млн.

«После получения средств за якобы проведенный ремонт гражданин передал SeaRay SB400 в пользование администрации Приморского края, а взамен него в постоянное пользование получил катер Infini 36 в счет якобы имеющейся разницы в стоимости нового катера и оплаты по фиктивным договорам», —

пишет прокуратура. Проще говоря, чиновники сначала отдали деньги за несуществующий ремонт, потом не особо законно обменяли один катер на другой, а заодно их еще и обманули при обмене.

Причем они даже не озаботились постановкой на баланс нового катера и отчуждением старого: на борт SeaRay просто нанесли номер Infini и выдавали один за другой. Таким образом, подрядчик получил деньги за ремонт, которого не делал, и катер, стоимость которого на тот момент составляла 7,8 млн рублей (то есть «новый» SeaRay и «старый» Infini стоили почти одинаково).

Напомним, что Олег Гуменюк в мае этого года получил 12 лет колонии строгого режима и 140 млн рублей штрафа за взятки в 38 млн и покровительство городской похоронной службе «Некрополь» при работе на городских кладбищах. Дело в кассации.

Валерия Федоренко,

собкор «Новой»

Приморье

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