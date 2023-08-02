 

Мнение: Советский Медведев

02.08.2023, 19:45, Разное
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Блогер-миллионник  Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России,  написал гневный текст, посоветовав президенту Украины съездить и посмотреть «на результаты работы российских Вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске и др. после террористических атак Украины».


Отсюда

Медведев в этом тексте выглядит каким-то советским…  Выдающим странные советы.

Недоумеваю, что может увидеть Зеленский в городах и весях, перечисленных Медведевым? Результаты точечного применения ракет и бомб исключительно по военным объектам?

Кроме того, Новомихайловск и Ильичевск – это вроде бы населенные пункты Запорожской области, которая вроде бы вошла в состав России. Разве нет?  Зачем Медведев советуют президенту Украины съездить на территорию России? Или Медведев не считает Запорожскую область территорией России?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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