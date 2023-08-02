Мнение: Советский Медведев

Блогер-миллионник Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, написал гневный текст, посоветовав президенту Украины съездить и посмотреть «на результаты работы российских Вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске и др. после террористических атак Украины».



Отсюда

Медведев в этом тексте выглядит каким-то советским… Выдающим странные советы.

Недоумеваю, что может увидеть Зеленский в городах и весях, перечисленных Медведевым? Результаты точечного применения ракет и бомб исключительно по военным объектам?

Кроме того, Новомихайловск и Ильичевск – это вроде бы населенные пункты Запорожской области, которая вроде бы вошла в состав России. Разве нет? Зачем Медведев советуют президенту Украины съездить на территорию России? Или Медведев не считает Запорожскую область территорией России?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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