Мнение: Советский Медведев
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Блогер-миллионник Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, написал гневный текст, посоветовав президенту Украины съездить и посмотреть «на результаты работы российских Вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске и др. после террористических атак Украины».
Отсюда
Медведев в этом тексте выглядит каким-то советским… Выдающим странные советы.
Недоумеваю, что может увидеть Зеленский в городах и весях, перечисленных Медведевым? Результаты точечного применения ракет и бомб исключительно по военным объектам?
Кроме того, Новомихайловск и Ильичевск – это вроде бы населенные пункты Запорожской области, которая вроде бы вошла в состав России. Разве нет? Зачем Медведев советуют президенту Украины съездить на территорию России? Или Медведев не считает Запорожскую область территорией России?
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет