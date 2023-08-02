 

Госдума может обязать россиян носить при себе чеки на все личные вещи: одежду, телефоны и не только

02.08.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чтобы повысить показатели раскрываемости хищения товаров из торгово-сервисных предприятий, россиян могут обязать носить с собой чеки на все предметы которые присутствуют у них с собой (мобильный телефон, предметы одежды и не только) для предъявления патрульным. Соответствующий законопроект Госдума поддержала в первом чтении.

Закон предусматривает возможность конфискации вещей, на которые не найдётся чеков, или даже задержание по подозрению в краже. Инициатива должна помочь в борьбе с шоплифтингом.

«Согласно презумпции невиновности мы не можем одномоментно
подозревать гражданина в хищении мобильного телефона, джинсов, куртки или даже нижнего
белья. Но если у него нет чека на эти вещи, то это уже совсем другой разговор», – пояснил источник.

Законопроект готовили с участием Федеральной налоговой службы и Минпромторга. Они заинтересованы в сокращении оборота товаров, бывших в
употреблении.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Кроссоверы GAC Trumpchi Emkoo появились в РФ по цене от 2,7 млн рублей

02.08 / Приводим пяточки в порядок без салонов. Крем, распаривание, дышащая обувь

02.08 / Ученье — тьма

02.08 / Рупор кремлевской пропаганды: От 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей с начала войны

02.08 / Врач Шота Каландия предупреждает о возможных обострениях хронических заболеваний

02.08 / Врач-дерматолог Ольга Саперова предупреждает о возможности заражения чесоткой в общественных местах

02.08 / Внедорожник BAIC BJ40 калининградской сборки появится в продаже в первой половине августа

02.08 / Бывший мэр идет ко дну

02.08 / Мнение: Советский Медведев

02.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Франция начала эвакуацию своих граждан из Нигера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика