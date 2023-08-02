Госдума может обязать россиян носить при себе чеки на все личные вещи: одежду, телефоны и не только
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Чтобы повысить показатели раскрываемости хищения товаров из торгово-сервисных предприятий, россиян могут обязать носить с собой чеки на все предметы которые присутствуют у них с собой (мобильный телефон, предметы одежды и не только) для предъявления патрульным. Соответствующий законопроект Госдума поддержала в первом чтении.
Закон предусматривает возможность конфискации вещей, на которые не найдётся чеков, или даже задержание по подозрению в краже. Инициатива должна помочь в борьбе с шоплифтингом.
«Согласно презумпции невиновности мы не можем одномоментно
подозревать гражданина в хищении мобильного телефона, джинсов, куртки или даже нижнего
белья. Но если у него нет чека на эти вещи, то это уже совсем другой разговор», – пояснил источник.
Законопроект готовили с участием Федеральной налоговой службы и Минпромторга. Они заинтересованы в сокращении оборота товаров, бывших в
употреблении.
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