Госдума может обязать россиян носить при себе чеки на все личные вещи: одежду, телефоны и не только

Чтобы повысить показатели раскрываемости хищения товаров из торгово-сервисных предприятий, россиян могут обязать носить с собой чеки на все предметы которые присутствуют у них с собой (мобильный телефон, предметы одежды и не только) для предъявления патрульным. Соответствующий законопроект Госдума поддержала в первом чтении.

Закон предусматривает возможность конфискации вещей, на которые не найдётся чеков, или даже задержание по подозрению в краже. Инициатива должна помочь в борьбе с шоплифтингом.

«Согласно презумпции невиновности мы не можем одномоментно

подозревать гражданина в хищении мобильного телефона, джинсов, куртки или даже нижнего

белья. Но если у него нет чека на эти вещи, то это уже совсем другой разговор», – пояснил источник.

Законопроект готовили с участием Федеральной налоговой службы и Минпромторга. Они заинтересованы в сокращении оборота товаров, бывших в

употреблении.

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