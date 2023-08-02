Снижение холестерина с помощью освежающего летнего напитка

Холестерин – неотъемлемый компонент организма, необходимый для строения клеточных мембран и выработки гормонов. Однако высокий уровень “плохого” холестерина может представлять угрозу для здоровья артерий, увеличивая вероятность сердечных заболеваний и инсульта.

Дилемма заключается в диете – жирная пища может повысить уровень холестерина, но правильный выбор продуктов может помочь снизить его уровень. Врачи разделяются на рецепт “отличного” летнего напитка, который способствует уменьшению уровня холестерина. Этот напиток представляет собой коктейль из соевого молока, приготовленного с добавлением обильной порции ягод и орехов. Для усиления эффекта рекомендуется добавить столовую ложку молотых льняных семян, которые также способствуют снижению уровня холестерина. Врач-терапевт Ирина Андреева утверждает, что каждый из компонентов этого освежающего напитка способствует регулированию уровня холестерина.

Особое внимание следует обратить на ягоды, такие как малина, клубника и черника, которые содержат клетчатку и антиоксиданты. Присутствующие в этих ягодах антоцианы помогают ингибировать синтез холестерина в печени.

Кроме того, исследования подтверждают, что даже небольшая горсть орехов в день способна снизить уровень холестерина.