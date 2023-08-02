 

Главный минус iPhone – невысокая водостойкость, считают в Apple

02.08.2023, 19:19, Разное
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Как пишет старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения, Джон Тернус, компания не планирует переходить на съемные батареи для своих смартфонов iPhone. Главной причиной такого решения является опасение о проблемах, которые могут возникнуть с долговечностью работы гаджета. Интервью о том, каким образом смена аккумулятора может повлиять на устройство, было дано на немецком YouTube-канале Orbit.

Однако вопрос о съемных батареях стал особенно актуальным в свете новых законов, принятых в Евросоюзе. Согласно новым требованиям, производителям смартфонов теперь придется устанавливать сменные аккумуляторы на свои устройства.

«С внедрением этого функционала возникает конфликт между долговечностью и ремонтопригодностью смартфона. Сделав батарею съемной, можно повысить уровень ее ремонтопригодности, но, с другой стороны, это может привести к росту поломок», – пояснил Тернус.

По его словам, на данный момент смартфоны iPhone обладают классом защиты IP68, что делает их невероятно водостойкими. Этот факт является привлекательным для множества владельцев устройств Apple, которые ценят долговечность своих гаджетов.

«Мы знаем истории, когда клиенты случайно уронили свой телефон в воду, и им потребовалось несколько дней, чтобы его извлечь. При этом устройство продолжало работать исправно. Это высокий уровень водостойкости, который достигается благодаря применению высокотехнологичных клеев и уплотнителей. В то же время, это усложняет процесс вскрытия и замены», – уточнил топ-менеджер Apple.

Тернус подчеркнул, что в Apple постоянно стремятся увеличивать ремонтопригодность iPhone, но при этом не жертвуют его долговечностью. Он привел в пример изменения, которые были внесены в iPhone 14 в 2022 году: весь корпус был переработан, чтобы заднее стекло можно было легко отделить и заменить.


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