 

Число самозанятых в России выросло на 23%, достигнув 8,06 млн человек к июлю, с начала 2023 года

02.08.2023, 19:19, Разное
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За июль текущего года самозанятым было начислено налогов на сумму 4,99 млрд рублей, что на 125,6 млн рублей меньше, чем в июне. В то же время, выплаты от физических лиц уменьшились на 136 млн рублей и составили 1,354 млрд рублей, в то время как выплаты от юридических лиц увеличились на 10,6 млн рублей, достигнув 3,636 млрд рублей.

Выручка самозанятых за июль сократилась на 2,2 млрд рублей по сравнению с концом июня, составив 108,72 млрд рублей. Выручка от юридических лиц увеличилась на 320 млн рублей, приблизившись к 68,85 млрд рублей, в то время как выручка от физических лиц снизилась на 2,5 млн рублей, остановившись на отметке 39,87 млрд рублей.

Среди самозанятых наиболее популярными отраслями с октября 2020 года являются услуги ремонта (576,3 тыс.), автоперевозки (483,6 тыс.), IT (366,9 тыс.) и услуги красоты (297,05 тыс.). Максимальное количество самозанятых, а именно 1,416 млн человек, зарегистрировано в Москве. В Московской области количество самозанятых составляет 572,36 тыс. человек, в Санкт-Петербурге – 525,8 тыс. человек, а в Краснодарском крае – 386,5 тыс. человек.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует в РФ с 1 января 2019 года. Он был введен в экспериментальном формате в нескольких регионах, а с 1 июля 2020 года распространился на всю страну. Налоговая ставка составляет 4% от дохода для физических лиц и 6% для юридических лиц.


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