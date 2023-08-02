 

Решетова сделала откровенное признание – Не переживает из-за отъезда сына

02.08.2023, 19:05, Разное
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Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова сообщила, что не переживает из-за отъезда сына Ратмира. Об этом российская модель рассказала в своем аккаунте в социальной сети.

Знаменитость отметила, что ее наследник отправился на отдых вместе с отцом. Это этого Решетова, по ее собственным признаниям, была уверена, что тяжело переживет разлуку с Ратмиром, но это оказалось не так.

“Мамино сердце спокойно, и я радуюсь за то, что он сейчас проводит время с другими членами своей семьи”, — цитирует звезду Пятый канал.

По словам Решетовой, ребенок уже достаточно взрослый. Теперь он сам звонит маме и рассказывает о том, как проходят его дни. Из-за временной разлуки близкие явно не страдают.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Решетова обещала самой себе не прибегать к инъекциям до 30 лет. Несмотря на это мать ребенка Тимати нарушила обет.

В связи с этим модель рассказала о своих первых “уколах красоты”, на которые она недавно решилась. Она откровенно призналась в том, что в последнее время от своей кожи была не в восторге. Это в итоге и сподвигло ее обратиться к косметологу.


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