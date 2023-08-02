 

Свитер на плечи или кардиган в стиле бохо: носим «осенний» трикотаж с летними вещами

02.08.2023, 18:43, Разное
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Нынешняя погода может не соответствовать представлениям об идеальном лете, но она мотивирует на создание комфортных нарядов. Так что мы снова можем достать из шкафов не только легкие куртки, но и теплые свитера. Как сочетать их с летними нарядами? Вдохновляемся эффектными луками.

Свитеры и кардиганы

Думаете, еще рано для теплого свитера или кардигана? В сочетании с летними вещами, такими как платье-комбинация, шорты или льняные брюки, подобные изделия смотрятся восхитительно.

Поэкспериментируйте с образами. Например, вы можете повязать свитер поверх футболки на плечах. Трикотаж также служит цветовым акцентом в наряде. Красиво смотрятся, например, пастельные «пушистые» изделия.

Что касается кардиганов, то здесь можно вдохновиться парижской модой. Француженки носят такие вещи с атласными платьями-комбинациями (или просто с платьями без бретелек).

Чтобы сохранить женственный силуэт и не «состаривать» наряд без надобности, носите кардиган, завязанный на талии.

Еще одним популярным вариантом в современной моде являются дерзкие кардиганы в стиле бохо, например , в широкую полоску или в стиле пэчворк.

Вы можете сочетать их по цвету с остальной частью наряда или же они могут стать солитером, который вдохнет оригинальную жизнь, например, в белое романтическое платье на бретелях.

Жилеты

Вы легко можете включить трикотаж в свой летний гардероб, даже если вам импонирует минимализм. Просто сделайте ставку на вневременной узор в полоску. Такую кофту можно сочетать с джинсами или шортами нейтральных оттенков.

Другой вариант – сделать ставку на все еще современные вязаные жилеты. Благодаря отсутствию рукавов в них вам будет комфортно.

Или вы можете попробовать модные в этом году сетчатые свитера, которые подходят и для лета, и для осени. Вы легко можете надеть такую кофту поверх простого укороченного топа или классической белой майки.


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