Свитер на плечи или кардиган в стиле бохо: носим «осенний» трикотаж с летними вещами
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Нынешняя погода может не соответствовать представлениям об идеальном лете, но она мотивирует на создание комфортных нарядов. Так что мы снова можем достать из шкафов не только легкие куртки, но и теплые свитера. Как сочетать их с летними нарядами? Вдохновляемся эффектными луками.
Свитеры и кардиганы
Думаете, еще рано для теплого свитера или кардигана? В сочетании с летними вещами, такими как платье-комбинация, шорты или льняные брюки, подобные изделия смотрятся восхитительно.
Поэкспериментируйте с образами. Например, вы можете повязать свитер поверх футболки на плечах. Трикотаж также служит цветовым акцентом в наряде. Красиво смотрятся, например, пастельные «пушистые» изделия.
Что касается кардиганов, то здесь можно вдохновиться парижской модой. Француженки носят такие вещи с атласными платьями-комбинациями (или просто с платьями без бретелек).
Чтобы сохранить женственный силуэт и не «состаривать» наряд без надобности, носите кардиган, завязанный на талии.
Еще одним популярным вариантом в современной моде являются дерзкие кардиганы в стиле бохо, например , в широкую полоску или в стиле пэчворк.
Вы можете сочетать их по цвету с остальной частью наряда или же они могут стать солитером, который вдохнет оригинальную жизнь, например, в белое романтическое платье на бретелях.
Жилеты
Вы легко можете включить трикотаж в свой летний гардероб, даже если вам импонирует минимализм. Просто сделайте ставку на вневременной узор в полоску. Такую кофту можно сочетать с джинсами или шортами нейтральных оттенков.
Другой вариант – сделать ставку на все еще современные вязаные жилеты. Благодаря отсутствию рукавов в них вам будет комфортно.
Или вы можете попробовать модные в этом году сетчатые свитера, которые подходят и для лета, и для осени. Вы легко можете надеть такую кофту поверх простого укороченного топа или классической белой майки.
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