Свитер на плечи или кардиган в стиле бохо: носим «осенний» трикотаж с летними вещами

Нынешняя погода может не соответствовать представлениям об идеальном лете, но она мотивирует на создание комфортных нарядов. Так что мы снова можем достать из шкафов не только легкие куртки, но и теплые свитера. Как сочетать их с летними нарядами? Вдохновляемся эффектными луками.

Свитеры и кардиганы

Думаете, еще рано для теплого свитера или кардигана? В сочетании с летними вещами, такими как платье-комбинация, шорты или льняные брюки, подобные изделия смотрятся восхитительно.

Поэкспериментируйте с образами. Например, вы можете повязать свитер поверх футболки на плечах. Трикотаж также служит цветовым акцентом в наряде. Красиво смотрятся, например, пастельные «пушистые» изделия.

Что касается кардиганов, то здесь можно вдохновиться парижской модой. Француженки носят такие вещи с атласными платьями-комбинациями (или просто с платьями без бретелек).

Чтобы сохранить женственный силуэт и не «состаривать» наряд без надобности, носите кардиган, завязанный на талии.

Еще одним популярным вариантом в современной моде являются дерзкие кардиганы в стиле бохо, например , в широкую полоску или в стиле пэчворк.

Вы можете сочетать их по цвету с остальной частью наряда или же они могут стать солитером, который вдохнет оригинальную жизнь, например, в белое романтическое платье на бретелях.

Жилеты

Вы легко можете включить трикотаж в свой летний гардероб, даже если вам импонирует минимализм. Просто сделайте ставку на вневременной узор в полоску. Такую кофту можно сочетать с джинсами или шортами нейтральных оттенков.

Другой вариант – сделать ставку на все еще современные вязаные жилеты. Благодаря отсутствию рукавов в них вам будет комфортно.

Или вы можете попробовать модные в этом году сетчатые свитера, которые подходят и для лета, и для осени. Вы легко можете надеть такую кофту поверх простого укороченного топа или классической белой майки.