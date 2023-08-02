Хамство Украины в ответ на помощь Запада окажет Киеву медвежью услугу

Желание Украины заполучить как можно больше оружия и финансовой помощи вполне понятно, однако манера украинских чиновников всё чаще хамить и капризничать, когда их крупнейшие иностранные партнёры просят выказать хоть немного благодарности, вызывает вопросы. Как пишет Washington Examiner, если Украина будет всякий раз рефлекторно взбрыкивать даже на мягкие просьбы проявить побольше признательности, это лишь снизит шанс, что будущая помощь окажется столь же щедрой.



AP

Желание Украины заполучить как можно больше эффективного оружия и финансовой помощи понятно — ведь она считает, что РФ угрожает самому её существованию. Однако как пишет Washington Examiner, манера украинских чиновников всё чаще хамить и капризничать, когда их крупнейшие иностранные партнёры просят выказать хоть немного благодарности, вызывает вопросы.

Как продолжает издание, на этой неделе руководитель отдела международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач заметил, что «Украине пора бы по достоинству оценить ту роль, которую Польша сыграла для страны в последние месяцы и годы». Это, видимо, является отсылкой к тем $4,3 млрд, что Польша выделила Киеву с февраля 2022 года, когда РФ ввела войска.

В ответ МИД Украины вызвал посла Польши на ковёр. В министерстве дали понять, что «заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы».

«Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между нашими народами», — подчеркнули в министерстве.

Но Андрей Сибига из офиса президента Владимира Зеленского пошел ещё дальше у себя в социальных сетях. Он заметил, что, «когда Украина в войне, попытки выторговать у неё побольше равносильны вероломству, которому не должно быть места в наших отношениях… Нет ничего хуже, когда твой спаситель требует от тебя платы за спасение, даже когда ты истекаешь кровью».

Под «попыткой выторговать» Сибига имеет в виду давление Варшавы на Киев, чтобы тот сократил экспорт сельскохозяйственной продукции в Польшу. Этой зимой состоятся парламентские выборы, и польское правительство всё больше тревожит зреющий гнев фермеров, которые страдают от более дешёвой украинской продукции. Пока что Зеленский наотрез отказывался ограничить экспорт. Чем жёстче РФ урезает поставки украинского зерна через Чёрное море, тем важнее сухопутный экспорт зерна для экономики Киева.

Однако проблема здесь не в том, что Украина не желает идти на болезненные жертвы в экспортной экономике. Дело в готовности, с которой украинские чиновники идут на обострение дипломатических разногласий, не считаясь с поддержкой со стороны иностранных правительств. Причём украинский гнев обрушился не на одну Польшу: попрёки вместо благодарности посыпались и на другие страны.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в прошлом месяце о своём разочаровании, когда провёл в дороге 11 часов лишь для того, чтобы ему вручили «новый список оружейных запросов». Уоллес отрезал украинцам: «Я вам не Amazon». Великобритания выступила одной из главных союзниц Украины и по общей сумме помощи в размере $10,8 миллиардов уступает лишь США. Кроме того, Лондон предпринял в поддержку Украины ряд шагов, на которые не решился сам Вашингтон. Однако Украина не пожелала пропустить жалобу Уоллеса мимо ушей.

Зеленский ответил: «Не понимаю, что он имеет в виду. Я просто не знаю, как мы ещё должны благодарить. Что ж, пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю. Можем с утра просыпаться и благодарить министра».

Когда же посол Украины в Великобритании попытался смягчить явное раздражение британцев, назвав слова Зеленского «нездоровым сарказмом», тот тут же его уволил.

Как считает автор статьи, ряд других западных правительств подталкивает Украину к тому, чтобы активнее выражать свою благодарность. Это необходимо, чтобы сплотить население ради дальнейшей поддержки. И хотя убеждённость Украины в том, что она заслуживает обширной помощи всего мира в сопротивлении России, понятна, но если Украина будет всякий раз рефлекторно взбрыкивать даже на мягкие просьбы проявить побольше признательности, она окажет себе медвежью услугу. Это лишь снижает шанс, что будущая помощь окажется столь же щедрой.

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