Скандалы: «Барби»-бизнес

Как компании заработали на фильме о гламурной кукле

Мир «Барби» переживает новую волну популярности на фоне выхода одноименного фильма, который только за первые 10 дней проката собрал в мире более 780 миллионов долларов. Картине удалось создать вокруг себя ажиотаж еще задолго до премьеры благодаря внушительной рекламной кампании. Сотни модных брендов выпустили лимитированные тематические коллекции.

Розовую лихорадку подхватили даже такие далекие от мира «Барби» компании, как Xbox и Burger King. О самых необычных коллаборациях и «барбикоре» в России — в материале «Компании».

Добро пожаловать в Барбилэнд

Фильм «Барби» американского режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях по итогам двух уикендов занял третью строчку по сборам среди вышедших в 2023 году кинокартин. Он заработал уже более 780 миллионов долларов в мировом прокате (при производственном бюджете в 100 миллионов). Касса может превысить отметку в миллиард долларов уже на этой неделе.

Популярность картины отчасти кроется в умелом заигрывании авторов со зрительской ностальгией: почти у каждого ребенка, начиная с 1960-х была Барби — или мечты о ней.

Куклу создала американская бизнесвумен Рут Хэндлер, и назвала ее в честь своей дочери Барбары. Рут вместе с мужем Эллиотом Хндлером и их бизнес-партнером Гарольдом Мэтсоном основала в 1945 году компанию по выпуску игрушек Mattel. Первая Барби появилась в продаже в 1959 году и стоила всего 3 доллара (сегодня эти коллекционные куклы на платформе eBay стоят порядка 25 тысяч долларов). Цена современной игрушки на официальном сайте Mattel стартует от 5,99 доллара.

За 64 года существования Барби стала более инклюзивной, как этого требовал меняющийся вместе с обществом рынок: сейчас можно приобрести куклу с витилиго или протезом, не говоря уже о разных типажах фигуры. Как бы ни менялась игрушка, ассоциация с ней одна: Барби всегда глянцевая, стильная и, конечно, в розовом (цвет «Розовый Барби» запатентован Mattel). Над этим имиджем долго работали маркетологи, которым не только удалось превратить куклу в рекламного персонажа, но и создать вокруг нее целый мир под названием Барбилэнд и погрузить в него клиентов.

У Барби есть даже свой YouTube-канал, где выходят Shorts, в которых она танцует, участвует во флешмобах и показывает свою жизнь.

Самые кассовые франшизы

Pokémon

Медиафраншиза была создана в 1996 году Сатоси Тадзири. Права на бренд на паритетной основе принадлежат Nintendo, Game Freak и Creatures. По мотивам игр Pokémon существует аниме, комикс, коллекционная карточная игра и прочие сопутствующие товары. По последним данным стоимость франшизы оценивалась в 100 миллиардов долларов.

Медиафраншиза была создана в 1996 году Сатоси Тадзири. Права на бренд на паритетной основе принадлежат Nintendo, Game Freak и Creatures. По мотивам игр Pokémon существует аниме, комикс, коллекционная карточная игра и прочие сопутствующие товары. По последним данным стоимость франшизы оценивалась в 100 миллиардов долларов. Hello Kitty

Белого котенка с красным бантом придумала компания Sanrio в 1974 году. Торговая марка Hello Kitty была зарегистрированная в 1976 году. Линейка бренда включает в себя множество продуктов. Сам котенок стал главным героем аниме-сериала, а также не раз появлялся в ролях-камео в других мультфильмах. Игрушки Hello Kitty — популярные в Японии и во всем мире сувениры. Стоимость франшизы составляет 86 миллиардов долларов.

Белого котенка с красным бантом придумала компания Sanrio в 1974 году. Торговая марка Hello Kitty была зарегистрированная в 1976 году. Линейка бренда включает в себя множество продуктов. Сам котенок стал главным героем аниме-сериала, а также не раз появлялся в ролях-камео в других мультфильмах. Игрушки Hello Kitty — популярные в Японии и во всем мире сувениры. Стоимость франшизы составляет 86 миллиардов долларов. Винни-Пух

Плюшевый мишка из повестей английского писателя Алана Милна стал самым знаменитым и любимым медведем в литературе и не только. Про приключения Винни-Пуха и его друзей существует множество мультфильмов, также в свое время выпускалось телевизионное кукольное шоу. Игрушки самого медвежонка можно найти почти в любом магазине. Франшизу оценивают в 76 миллиардов долларов.

Плюшевый мишка из повестей английского писателя Алана Милна стал самым знаменитым и любимым медведем в литературе и не только. Про приключения Винни-Пуха и его друзей существует множество мультфильмов, также в свое время выпускалось телевизионное кукольное шоу. Игрушки самого медвежонка можно найти почти в любом магазине. Франшизу оценивают в 76 миллиардов долларов. Mickey Mouse & Friends

Микки Маус — мультипликационный персонаж, который стал одним из символов компании The Walt Disney Company и американской поп-культуры в целом. На сегодняшний день существует 46 короткометражных фильмов с Микки Маусом, 10 фильмов и 6 сериалов, а также ряд книг и комиксов. Знаменитая мышь имеет собственную звезду на Аллее славы. Стоимость франшизы оценивается в 74 миллиарда долларов.

Микки Маус — мультипликационный персонаж, который стал одним из символов компании The Walt Disney Company и американской поп-культуры в целом. На сегодняшний день существует 46 короткометражных фильмов с Микки Маусом, 10 фильмов и 6 сериалов, а также ряд книг и комиксов. Знаменитая мышь имеет собственную звезду на Аллее славы. Стоимость франшизы оценивается в 74 миллиарда долларов. Звездные войны

Медиафраншиза включает в себя 12 художественных фильмов, а также игровые и анимационные сериалы, документальные фильмы, книги, комиксы, видеоигры, аттракционы и игрушки, созданные в рамках единой фантастической вселенной, которая была задумана и реализована американским режиссером Джорджем Лукасом в конце 1970-х. В 2020 году общая стоимость франшизы оценивалась в 70 миллиардов долларов.

Медиафраншиза включает в себя 12 художественных фильмов, а также игровые и анимационные сериалы, документальные фильмы, книги, комиксы, видеоигры, аттракционы и игрушки, созданные в рамках единой фантастической вселенной, которая была задумана и реализована американским режиссером Джорджем Лукасом в конце 1970-х. В 2020 году общая стоимость франшизы оценивалась в 70 миллиардов долларов. «Диснеевские принцессы» (47 млрд)

Кинематографическая вселенная Marvel (36 млрд)

Гарри Поттер (32 млрд)

Бэтмен (28 млрд)

Call of Duty (20 млрд).

Стоимость франшизы «Барби» в 2023 году (до выхода фильма) оценивалась приблизительно в 700 миллионов долларов.

Несмотря на старания маркетологов Mattel, интерес к их главному продукту начиная с 2000-х постепенно снижался. Конкурентами Барби в разное время становились Bratz и Monster High. Однако в 2022 году у гламурной куклы появился второй шанс покорить мир, на этот раз с помощью Голливуда.

После того, как Warner Bros. объявил о подготовке фильма «Барби», Mattel развернула масштабную рекламную кампанию — производитель игрушек принял участие в рекордном количестве коллабораций. За последние 18 месяцев Mattel подписали более 100 брендов. Некоторые из них платят фиксированную сумму за использование лицензии, другие отчисляют Mattel 5-15% от продаж. В результате этих усилий «барбикор» стал главным модным трендом сезона 2022/2023.

Как жить в стиле «Барби»

1. Обновить гардероб

Число коллабораций брендов одежды и обуви разных ценовых сегментов с Mattel позволит любому желающему собрать несколько образов на любой кошелек. Среди тех, кто выпустил специальные коллекции, — Forever21, Zara, Gap, Aldo, Crocs, Balmain Superga и другие.

Австралийский бренд Impala выпустил роликовые коньки точь-в-точь как в фильме. Стоимость пары — 189,95 доллара, защитные аксессуары обойдутся в 64,95 доллара.

2. Научиться делать макияж в стиле 90-х

В этом поможет NYX. Бренд выпустил спецлинейку профессиональной косметики в этой эстетики. Мини-палетка обойдется в 12 долларов, блеск для губ — в 6 долларов. Не забудьте зеркало в виде телефона-раскладушки (18 долларов).

3. Обзавестись аксессуарами в розовом цвете

Можно начать с простого и купить профессиональную расческу Tangle Teezer в цвете фуксия или обновить зубную щетку до барби-щетки от фирмы Moon. В комплекте с устройством есть паста «сверкающе розового цвета». Набор стоит 92,98 доллара.

Следующий шаг — товары для дома. Бренд дизайнерской стеклянной посуды Dragon Glassware разработал целую розово-золотую коллекцию. Набор из четырех подстаканников стоит 34,99 доллара, два винных бокала обойдутся в 44,99 доллара. Уют в интерьер добавит ковер от бренда Ruggable в коллаборации с «Барби». Стоимость обычного ковра варьируется от 159 до 619 долларов, дверной коврик будет стоить 179 долларов.

Для любителей вечеринок у бассейна производитель гламурных аксессуаров для плавания Funboy подготовил несколько моделей надувных мячей, кругов и матрасов из мира «Барби». Цены стартуют от 14 долларов.

Любители видеоигр могут приобрести лимитированный выпуск консолей Xbox Series S Barbie и контроллеров к ним и покататься на розовом Chevrolet Corvette EV 1956-го в игре Forza Horizon 5.

Также коллаборации с «Барби» выпустила карточная настольная игра UNO и бренд литых моделей игрушечных автомобилей Hot Wheels.

4. Побаловать себя чем-то вкусным

Филиппинская сеть Krispy Kreme подготовила к премьере два вида пончиков с розовой и голубой глазурью и смузи. Бразильская сеть Burger King, в свою очередь, запустила акцию с розовым меню Barbie Combo. Посетителям предлагается попробовать бургер с дымчато-розовым соусом, клубничный коктейль с розовым пончиком и картофель фри от Кена. На каждом комбо «Барби» зарабатывает по 8 долларов.

«Барби» в России

Фильм «Барби» в России может появится в прокате только осенью после выхода картины на цифровых носителях. Раньше ждать киноновинки не стоит — в Голливуде узнали о продаже релизов по параллельному импорту (в основном из Казахстана) и запретили прокатчикам сотрудничать с РФ.

Одеться в стиле «барбикор» россиянам также будет непросто из-за массового ухода мировых брендов из страны в прошлом году. Однако отчаиваться не стоит — быть в тренде помогут отечественные бренды. Среди них — SORVALO, Piskulina и TONY CLOU. Хорошим вариантом также будет отказаться от фаст-фэшн и покопаться в своем старом гардеробе или обратить внимание на секонд-хэнды.

Более того, некоторые кафе и закусочные в Москве вдохновились «Барби» и запустили специальное меню. В корнере Junkle на Центральном рынке, а также в доставке можно заказать куриные слайдеры на фирменных булочках розового цвета. В порции две штуки, цена 490 рублей. Сеть чайных Nova подготовили три особых напитка — «Барби», «Ракель» и «Кен». Стоимость каждого — 450 рублей.

Марина Стрельникова

Оригинал материала: “Компания”