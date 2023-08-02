Лучшие Android-смартфоны июля по мнению пользователей: Samsung Galaxy S23 Ultra возглавил рейтинг

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu представили список наиболее высокооцененных смартфонов, работающих на платформе Android, по мнению пользователей за июль месяц. Результаты составлены на основе отзывов пользователей.

В первую строчку топа безоговорочно вписался флагманский аппарат Samsung Galaxy S23 Ultra, которому удалось собрать целых 95,71% положительных отзывов. Следует отметить, что в прошлом месяце он занимал лишь третье место, набрав 94,17%.

На вторую и третью позиции соответственно вошли Vivo X90 Pro+ с результатом 92,98% и Nubia Z50 Ultra с небольшим отрывом — 92,73%.

Следующие места в рейтинге заняли: Xiaomi 13 Pro (92,06%), Honor Magic5 Pro (91,8%), Honor X40 GT (91,53%), OnePlus 11 (90,02%), Oppo Find X6 Pro (89,86%), Xiaomi 13 Ultra (89,85%) и Huawei Mate 50 Pro (88,98%).

Интересно отметить, что в предыдущем июньском топе пальму первенства держал смартфон Meizu 20 Pro, получивший невероятные 97,5% положительных отзывов. Однако, в этом обновленном списке Meizu не нашлось места даже в топ-10. Также уступив позиции, прошлогодний флагман Xiaomi 12S Ultra, который ранее занимал вторую строчку со 94,21% одобрения от пользователей.