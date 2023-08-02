Лучшие Android-смартфоны июля по мнению пользователей: Samsung Galaxy S23 Ultra возглавил рейтинг
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Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu представили список наиболее высокооцененных смартфонов, работающих на платформе Android, по мнению пользователей за июль месяц. Результаты составлены на основе отзывов пользователей.
В первую строчку топа безоговорочно вписался флагманский аппарат Samsung Galaxy S23 Ultra, которому удалось собрать целых 95,71% положительных отзывов. Следует отметить, что в прошлом месяце он занимал лишь третье место, набрав 94,17%.
На вторую и третью позиции соответственно вошли Vivo X90 Pro+ с результатом 92,98% и Nubia Z50 Ultra с небольшим отрывом — 92,73%.
Следующие места в рейтинге заняли: Xiaomi 13 Pro (92,06%), Honor Magic5 Pro (91,8%), Honor X40 GT (91,53%), OnePlus 11 (90,02%), Oppo Find X6 Pro (89,86%), Xiaomi 13 Ultra (89,85%) и Huawei Mate 50 Pro (88,98%).
Интересно отметить, что в предыдущем июньском топе пальму первенства держал смартфон Meizu 20 Pro, получивший невероятные 97,5% положительных отзывов. Однако, в этом обновленном списке Meizu не нашлось места даже в топ-10. Также уступив позиции, прошлогодний флагман Xiaomi 12S Ultra, который ранее занимал вторую строчку со 94,21% одобрения от пользователей.
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