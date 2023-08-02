 

Врач Александр Мясников рассказал о возможной связи генетики с заболеванием пищевода

02.08.2023, 18:00, Разное
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Врач Александр Мясников пояснил о возможной связи генетики с заболеванием пищевода. В ходе интервью он подчеркнул, что часто встречающаяся изжога может иногда являться симптомом рака пищевода, но лишь в редких случаях. Это состояние развивается из-за попадания кислого содержимого желудка в пищевод. Однако, по словам Мясникова, наиболее распространенной патологией у людей с постоянной изжогой является пищевод Баррета, который превращается в рак всего лишь в двух процентах случаев.

Известный врач подчеркнул, что главной причиной развития рака пищевода является генетика. Согласно его словам, в определенных регионах, таких как Африка и Азия, заболеваемость раком пищевода значительно выше, и это связано не только с питанием, а также с генетическими факторами. Он привел пример с Африкой и Азией, особенно с участком в районе Китая, где заболевание встречается в 16 раз чаще.

Помимо генетики, существует ряд других факторов, способствующих развитию рака пищевода. Врач подчеркнул, что курение и злоупотребление алкоголем увеличивают риск заболевания. Также наличие определенных инфекций, таких как ВПЧ (вирус папилломы человека) и хеликобактер пилори, может сделать риск развития рака пищевода более значительным.

Мясников отметил, что важно обращать внимание на симптомы заболевания. Неспецифичные признаки, такие как трудности при глотании пищи, жидкости и слюны, могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем пищевода. В случае стойкой изжоги рекомендуется провести гастроскопию для более точной диагностики.

Эксперт также предложил россиянам обратить внимание на прививки, в частности против ВПЧ, которые могут снизить риск развития рака пищевода.


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