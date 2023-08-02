 

Разнообразие признаков и последствий образования камней в желчном пузыре

02.08.2023, 18:00, Разное
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Игнорирование проблемы может привести к серьезным осложнениям. Симптомы, которые могут свидетельствовать о присутствии желчных камней, могут быть невыразительными на первый взгляд.

Изменения в кишечной активности, такие как диарея или запор, могут вызвать волнение, но при этом могут быть просто следствием изменений в рационе или минорных заболеваний. Тем не менее, такие изменения также могут быть признаками присутствия камней в желчном пузыре. Эти небольшие образования, формирующиеся из холестерина, не всегда проявляют себя сразу, но при попадании в желчевод могут вызвать острую боль, называемую желчной коликой. Словно ножом вонзающаяся в живот, эта боль может длиться до пяти часов и вызывать невыносимое мучение. Об этом предупреждают врачи, среди которых гепатолог Алла Южнова, указывая на необходимость обращения за медицинской помощью в случае постоянной и интенсивной боли. Проблемы с желчными камнями также могут проявляться через периоды чрезмерного потоотделения, тошноту, рвоту и даже диарею.

Однако наиболее серьезные последствия могут возникнуть, если камни длительное время блокируют желчные пути или попадают в другие органы, такие как поджелудочная железа или тонкая кишка. В этом случае, кроме диареи, могут появиться более серьезные симптомы, такие как повышенная температура, постоянная боль, учащенное сердцебиение, желтуха, зуд кожи, озноб и потеря аппетита. Это напоминает о важности своевременного обращения к врачу и уточнения диагноза, чтобы избежать осложнений, связанных с желчными камнями.


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