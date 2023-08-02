 

Россиянин силой мысли сбил американский военный спутник

02.08.2023, 17:33, Разное
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В ночь на 27 июля с орбиты сошёл военный коммуникационный спутник «USA-244», запущенный в 2013 году.

Согласно мнению экспертов, причиной катастрофы стал «телепатический удар», который силой мысли нанёс по космическому аппарату 49-летний житель Екатеринбурга Всеволод М.

– Ответственность за падение спутника лежит на мне. Я унаследовал от своих предков великий дар – мысленно изменять курс любых объектов. Если проклятые американцы публично не принесут извинения России и не попросят у нас прощения, я готов уничтожить всю их орбитальную группировку, – рассказал журналистам телепат.

Представитель Пентагона подтвердил потерю USA-244, однако отказался давать комментарии о причинах инцидента. По информации газеты The New York Times, неофициально американские военные подтверждают «парапсихологическую атаку» на свой спутник.

– Наши средства объективного контроля на зафиксировали никаких действий России или других стран против орбитальной группировки США. Но с USA-244 произошло нечто необъяснимое – аппарат перестал выходить на связь, после чего резко изменил курс и устремился на Землю. Это явно что-то из области аномального, – сообщил источник издания в NASA.

При падении спутника никто не пострадал, его обломки упали неподалеку от фермы в штате Айова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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