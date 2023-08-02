Тенденция 90-х стрижка «бабочка»: способы добиться четкости волн, большего объема и подвижности

Тенденции 90-х годов постепенно завоевывают популярность в последние годы. И это касается не только моды на определенную одежду, но и на прически. Например, в этом сезоне очень популярная некогда популярная стрижка «бабочка». Вот как ее правильно укладывать, чтобы добиться четкости волн, большого объема и подвижности локонов.

К какому типу волос подходит

Эта стрижка хорошо сочетается со всеми типами волос, даже с самыми вьющимися. С последними она имеет меньший объем, но при этом обладает четкостью и подвижностью. Имейте в виду, что для того, чтобы слои были хорошо видны, вам необходимо иметь волосы средней длины или длинные.

Если у вас короткая стрижка, то вы не сможете сделать так много слоев разной длины, которые придают движение. Это стрижка, которая омолаживает внешний вид, подчеркивает скулы и глаза. За ней легко ухаживать, так как она должна сильно отрасти, чтобы было очевидно, что вам снова нужно пойти к парикмахеру.

Главный секрет стрижки «бабочка»

Ключом к сохранению объема этой стрижки являются слои. Хитрость заключается в том, чтобы создавать их на разных уровнях и очень четко. Верхняя часть должна быть короче по длине, а нижняя – длиннее. Если вы также сделаете челку в виде занавески, у вас получится обрамить лицо.

С этой стрижкой вы получите два стиля в одном. Вы сможете использовать маленькие заколки, чтобы собрать верхние слои и оставить челку распущенной. Так она создаст интересный контраст с более длинной частью локонов. Вот как придать прическе еще более четкую форму и сохранить ее надолго.

Приобретите для себя стайлер

Да, хороший стайлер стоит недешево, но это будут выгодные вложения. Выберите модель с множеством разных насадок для сушки и укладки, и вы сможете поддерживать форму прически каждый день. При этом, хороший стайлер не перегревает локоны, в отличие от слегка устаревших утюжков. Это обязательный аксессуар для определения волн и придания объема стрижке.

Этот многофункциональный прибор предназначен для сушки, выпрямления и скрытия вьющихся волос. С другой стороны, благодаря различным насадкам, которые входят в комплект, вы можете завивать волосы. Если у вас нет возможности купить стайлер, выберите более привычную классику.

Бигуди (с нагревом и без)

Вы всегда можете вернуться к традиционным бигуди, которые наверняка у вас есть, утерянные в каком-нибудь ящике шкафа. Вам также понадобятся заколки для волос, чтобы их закрепить. Разделите волосы на тонкие пряди, это лучший способ добиться большей четкости.

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Если, с другой стороны, вы хотите, чтобы образ был более мягким и менее заметным, сделайте ставку на густые пряди. Вы также можете смешать их вместе, чтобы вам удалось воспроизвести толщину и объем слоев, характерных для стрижки «бабочка». Бигуди с подогревом – это то, что вам нужно, если вы ищете четкость и долговечность, но у вас мало времени.

Они напоминают традиционные бигуди, но используют тепло для быстрого достижения желаемых результатов. Ролики разных размеров увеличивают сопротивление и трение, но предотвращают спутывание и выдергивание волос. Кроме того, возьмите щипцы, чтобы закрепить каждый ролик, и через пять минут вы будете готовы. Не забывайте о термозащитном средстве, чтобы не повредить волосы.

Как уложить эту прическу

Красивая заколка в форме бабочки идеально подходит для создания красивой прически с романтическими нотками этим летом. Если у вас тонкие волосы с небольшим объемом, сделайте ставку на небольшие и более нежные заколки. С другой стороны, если у вас пышная грива, вы можете рискнуть с помощью макси-заколок различной формы и цвета.

Сделайте укладку с пробором посередине и хорошо заметной челкой с обеих сторон. В теплые дни, когда вы не хотите распускать волосы, вы можете собрать их в низкий хвост, чтобы верхние слои создавали впечатление искусственного боба.

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Поскольку эта прическа настолько универсальна, вы можете играть с ней по-разному. Если у вас овальное лицо, стрижка «бабочка» уравновесит пропорции вашего лица, а также подчеркнет его естественную форму. Вот что еще вы можете использовать, чтобы уложить прическу более эффективно.

Текстурирующий спрей и обычный фен

Если вы стремитесь к более заметному эффекту, вы можете помочь себе с помощью текстурирующего спрея, который придаст прическе объем. Спрей наносится на корни волос и обеспечивает стойкую фиксацию тонким способом, а также защищает сами волоски о повреждений и ломкости.

Если вы хотите получить более повседневный и растрепанный эффект, можете использовать текстурирующий спрей, а затем высушить волосы феном. Подкрутите локоны круглой щеткой для волос, чтобы добиться волнистости и объема. Как и в случае с горячими бигуди, не забудьте использовать термозащитное средство для волос!

Вот так легко и просто вы можете получить этот модный тренд сезона в домашних условиях. Благодаря универсальности этой стрижки, вы можете носить ее разными способами. У вас есть все необходимое для того, чтобы этим летом иметь модную прическу, которая не утратит свою актуальность и с наступлением более холодных месяцев.