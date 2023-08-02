Рупор кремлевской пропаганды: Философский трактор

Писательница Людмила Петрушевская (автор нетленки "Поросенок Петр") перестала скрывать своё истинное отношение к соотечественникам: "Почему я не пишу новых пьес, романов и сказок? […] Я всегда писала только о своих. О жителях России. И жалела их, пьющих, безобразных, и черпала у них слова, иногда невообразимые и новые. Сейчас я не жалею этих "своих" – нападающих, воров и насильников, убийц детей и разрушителей чужой жизни – и их озлобленной родни, матерей и жён."

Вот для кого красный трактор однозначно к месту.

Будем считать, что укатила в неведомые дали на философском тракторе.

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