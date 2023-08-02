Скандалы: Казённый счёт

Госбюджету не хватает трёх триллионов рублей

По итогам текущего года дефицит федерального бюджета России превысит плановый уровень, достигнет отметки 2–2,5% ВВП – об этом на прошлой неделе сообщил министр финансов Антон Силуанов. В переводе на деньги государственной казне не хватит порядка 3 трлн рублей.

На первый взгляд кричать «ужас-ужас» повода вроде как нет. По итогам прошлого года дефицит бюджета составил 2,3% ВВП, или 3,3 трлн рублей, при этом экономика не рухнула и страна в голод не погрузилась. Больше того, в пандемийном 2020 году дефицит и вовсе достиг рекордного показателя 4 трлн рублей, и ничего – выкрутились. С другой стороны, для оценки ситуации важна не статика, а тренд. А вот он явно пока что выглядит неоптимистично. В прошлом году пережить первые санкционные удары помогла высокая конъюнктура цен на энергоносители и связанный с ними рост ненефтегазовых доходов, благодаря чему к октябрю в казне даже образовались лишние 128,4 млрд рублей (потом их, впрочем, пришлось потратить на текущие расходы). Увы, теперь надеяться на помощь «нефти-матушки» и «газа-батюшки», исправно кормивших страну 20 лет, не приходится. Объёмы продаж энергоносителей за рубеж сократились, заодно упала и цена. Вот и Антон Силуанов признаёт, что поступления от экспорта нефти и газа отстают от плана: «При такой цене наберём 8 трлн рублей нефтегазовых доходов. Всё, что получим свыше, – направим в Фонд национального благосостояния. Пока в ФНБ деньги не направлялись, только забираем оттуда, поскольку на нефтегазовые доходы влияют внешние ограничения. Но дело даже не в ограничениях, ведь мы всё равно продаём не по потолку, а по рынку. Вопрос в свое­временности поступления выручки в страну, роста стоимости доставки нефти».

Решать проблему дефицита Силуанов намерен за счёт заимствований. Иными словами, занимая деньги у инвесторов. Но тут возникает сложность. Прежде активными покупателями российских государственных бумаг выступали иностранцы. По данным ЦБ, в 2020 году в руках зарубежных инвесторов находилось 35% российских долговых бумаг. Теперь иностранцы ушли, и единственными потенциальными покупателями являются отечественные коммерческие банки. Но они, как посетовал Антон Силуанов, просят доход на менее чем 11% годовых, при том, что ключевая ставка Центробанка сегодня составляет 8,5%. Деваться Минфину некуда, других покупателей нет. Всего для финансирования расходов и погашения долговых обязательств Минфин намерен занять таким образом 3,5 трлн руб­лей.

Тем не менее глава Минфина уверяет: у государства хватит средств для исполнения как плановых, так и дополнительных обязательств. Другое дело, что придётся под­ужаться. В начале июля Антон Силуанов представил проект сокращения бюджетных расходов. В соответствии с ним предлагается принудительно сократить на 10% траты казны по так называемым незащищённым статьям, то есть не связанным с исполнением социальных обязательств. Эта мера позволит сэкономить 450 млрд рублей. Вроде бы и мелочь на фоне прочих трат, но хоть что-то. Какие именно расходы порежут, точно неизвестно – в последнее время экономическая статистика закрыта от посторонних глаз. Скорее всего, считают эксперты, речь пойдёт о каких-то крупных инфраструктурных проектах. Социалку трогать станут вряд ли. На носу президентские выборы, а в их преддверии народ обычно старались задобрить всякими выплатами и надбавками, полагает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

Впрочем, закончиться всё должно хорошо – уже к 2025 году, по прогнозам ведомства Силуанова, дефицит бюджета сократится до 0,7%. Хотя до этого ещё надо дожить. Ведь занять деньги на рынке можно, но долг нужно будет возвращать, для чего потребуется отыскать лишние средства. Кроме того, как отмечают аналитики, страна 20 лет жила с профицитным бюджетом. На первое время справиться с дефицитом поможет «жирок», накопленный в ФНБ. Но надолго его не хватит. А значит, надо перестраивать экономику с учётом новых реалий. И вот здесь нужно понять, есть ли у государства на этот счёт чёткий план. Как бы то ни было, в ближайшие пару лет Минфину придётся очень непросто.



Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”