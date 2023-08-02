Врач предупреждает о рисках употребления пива в жаркую погоду

Кандидат медицинских наук Сергей Вялов поделился своими научными выводами, заявив, что в пиве содержатся вещества, способствующие развитию воспалительных процессов в организме. Он обратил внимание на актуальную проблему употребления пива в жаркую погоду и призвал россиян проявлять осторожность при выборе этого напитка.

По словам доктора Вялова, пиво содержит сложные молекулы, которые могут стимулировать развитие воспаления. Когда такие вещества попадают в организм, они могут усиливать реакцию в тканях, склонных к воспалению, что в конечном итоге может привести к серьезным инфекционным состояниям.

Специалист также подчеркнул, что употребление пива может вызвать деструктивные изменения в организме, особенно в жаркую погоду, когда спрос на этот напиток значительно возрастает. Доктор Вялов предостерегает тех, кто находится на грани заболевания, от употребления пива, так как это может негативно повлиять на их состояние и затянуть выздоровление.

Не менее важным аспектом, подчеркнутым Вяловым, является калорийность пива. Он сравнил его калорийность с калорийностью плотной пищи, такой как каша. По его словам, одна бутылка пива содержит столько же калорий, сколько полторы тарелки каши. Эта особенность может способствовать накоплению “несжигаемого” жира и развитию ожирения у постоянных потребителей этого напитка.

“Любители пива сталкиваются с проблемой постепенного образования жира на животе, которого нелегко избавиться”, – отметил медик.