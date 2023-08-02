 

Врач предупреждает о рисках употребления пива в жаркую погоду

02.08.2023, 16:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кандидат медицинских наук Сергей Вялов поделился своими научными выводами, заявив, что в пиве содержатся вещества, способствующие развитию воспалительных процессов в организме. Он обратил внимание на актуальную проблему употребления пива в жаркую погоду и призвал россиян проявлять осторожность при выборе этого напитка.

По словам доктора Вялова, пиво содержит сложные молекулы, которые могут стимулировать развитие воспаления. Когда такие вещества попадают в организм, они могут усиливать реакцию в тканях, склонных к воспалению, что в конечном итоге может привести к серьезным инфекционным состояниям.

Специалист также подчеркнул, что употребление пива может вызвать деструктивные изменения в организме, особенно в жаркую погоду, когда спрос на этот напиток значительно возрастает. Доктор Вялов предостерегает тех, кто находится на грани заболевания, от употребления пива, так как это может негативно повлиять на их состояние и затянуть выздоровление.

Не менее важным аспектом, подчеркнутым Вяловым, является калорийность пива. Он сравнил его калорийность с калорийностью плотной пищи, такой как каша. По его словам, одна бутылка пива содержит столько же калорий, сколько полторы тарелки каши. Эта особенность может способствовать накоплению “несжигаемого” жира и развитию ожирения у постоянных потребителей этого напитка.

“Любители пива сталкиваются с проблемой постепенного образования жира на животе, которого нелегко избавиться”, – отметил медик.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Россиянин силой мысли сбил американский военный спутник

02.08 / Тенденция 90-х стрижка «бабочка»: способы добиться четкости волн, большего объема и подвижности

02.08 / Блонд крем-брюле – свежий тренд в окрашивании волос: варианты

02.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Философский трактор

02.08 / Скандалы: Казённый счёт

02.08 / Орехи пекан – новый союзник в борьбе за здоровье

02.08 / “Неадекватное поведение” – Рудковская раздула конфликт с детьми

02.08 / Нигер, «Вагнер» и «объявление войны»

02.08 / РПЦ откажется от освящения автомобилей из недружественных стран

02.08 / Скандалы: Банкиру не «сидится»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика