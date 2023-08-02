Агентство Fitch понизило рейтинг США — позиции доллара под угрозой

Агентство Fitch понизило рейтинг США с наивысшего уровня, что произошло впервые с 2011 года, когда это сделало S&P Global Ratings, пишет Mint. Во вторник Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом. Это может привести к повышению процентных ставок по государственным облигациям и ослабить позиции доллара.



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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с наивысшего AAA до AA+ со стабильным прогнозом, пишет Mint.

Решение о понижении долгового рейтинга было принято после того, как в мае этого года Вашингтону только в последний момент удалось достичь соглашения по потолку госдолга, в результате чего Соединённые Штаты впервые в своей истории оказались под угрозой дефолта. Однако при снижении рейтинга учитывался не только этот кризис, но и ухудшение финансового положения США в последние несколько лет, а также рост долговой нагрузки на правительство и эрозия системы управления.

В агентстве отметили, что снижение произведено с учётом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки на правительство, которая продолжает увеличиваться. Также решение связано с эрозией системы управления за последние два десятилетия, которая «проявлялась в неоднократных противостояниях по вопросу лимита долга и принятии решений в последнюю минуту».

Последний раз рейтинг США понижали более десяти лет назад, в 2011 году, когда это сделало S&P Global Ratings. Тогда кредитный рейтинг страны снизили до уровня AA+, на одну ступень ниже высшего уровня, после тупиковой ситуации при принятии решения по потолку госдолга.

Интернет-издание называет снижение рейтинга США событием «экстраординарным и способным оказать глобальное влияние». В частности, это может привести к повышению процентных ставок по государственным облигациям, что повлечёт за собой увеличение процентных выплат по государственному долгу и создаст дополнительную нагрузку на государственный бюджет. Это может повлиять на экономику в целом и подорвать доверие инвесторов.

Понижение рейтинга также может повлиять на стабильность доллара, что отразится на динамике курсов мировых валют по отношению к нему. Таким образом, решение может повлиять на мировые позиции американской валюты.

Впрочем, эксперты призывают не ожидать существенного влияния снижения рейтинга США на приток иностранных инвестиций в развивающиеся экономики, так как агентство предупреждало о возможности снижения рейтинга ещё в мае. Вероятно, рынок уже учёл это, пишет Mint. Так, изменение рейтинга США не вызвало резкой реакции на американском финансовом рынке, курс доллара и доходность казначейских обязательств снизились незначительно.

Более того, несмотря на снижение рейтинга, прогноз по рейтингу остаётся «стабильным», а кредитоспособность США по-прежнему остаётся высокой.

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