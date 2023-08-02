Мнение: Почему советская экономика проиграла капиталистам

Читатели прислали ссылку на сравнение цен в СССР и в современной России. Там можно поспорить, конечно, по поводу средней зарплаты в 195 рублей при Брежневе: врач, например, вполне мог получать вдвое меньше, а достаточно мощный поток подношений от пациентов был далеко не у всех. Однако, с другой стороны, были в СССР и рабочие места, где можно было разменять здоровье на значительно более высокую, чем 200 рублей в месяц, зарплату.

Также следует учесть скрытую инфляцию. Если сейчас нам нужны продукты, обувь или бытовая техника, мы просто идём и покупаем, или даже заказываем доставку. В СССР покупка довольно простых предметов часто превращалась в утомительный квест, для выполнения которого приходилось или переплачивать спекулянтам, или тратить огромные объёмы времени. По-хорошему, это тоже надо в ценах учесть.

В самом деле — 195 рублей в месяц это, грубо говоря, 1 рубль 20 копеек за рабочий час. Купил в магазине синюю куриную тушку за 2 рубля 60 копеек? Вроде бы и не так дорого. Отстоял за ней три часа в очереди в субботу днём? Рубль двадцать за час, умножить на три часа, умножить на двойной размер оплаты труда в выходные — плюс 7 рублей 20 копеек. Итого, с учётом очереди, куриная тушка встаёт уже в 9 рублей 80 копеек, а это уже несколько другой разговор.

На это, понятно, возразят, что умные люди в очередях стояли не в выходные, а в рабочее время, когда народу в магазинах было мало. Напомнят, что у хорошо социализированных в СССР был блат, который позволял им меняться друг с другом украденными с предприятий и магазинов товарами. Что в знаменитом фильме 1968 было даже ругательство — «чтоб ты жил на одну зарплату»… Да, согласен, рассчитать цены в СССР было задачей нетривиальной. Однако для тезисов сегодняшнего поста вполне хватит и приблизительного подсчёта, который скрытой инфляции не учитывает, а считает цены так, будто все товары в СССР всегда были в наличии, причём по магазинной цене — вот как при капитализме. Цитирую (ссылка):

…давайте не 1990 год брать, так как там уже купить практически ничего было нельзя, хоть обложись этими деньгами — именно тогда уже даже павловское изъятие денежной массы пошло. Зарплата шла прямо из печатного станка.

Давайте возьмём тот самый правильный СССР — 1980 года.

Для простоты и наглядности можно пересчитать тогдашнюю зарплату в современные рубли. Средняя зарплата в 1980 — 195 рублей в месяц. Сейчас — 65 тысяч рублей. Получается, тогдашний рубль равен нашим 333 рублям.

— Сливочное масло: 3,50. То есть 1165 на наши.

— Десяток яиц: 1,10. На наши 366.

— Сметана: 1,50 за 250 грамм. 500 наших рублей.

— Курица, туша: 2,60 за кг. 865 наших.

Если пойти не в продукты:

— Кожаные женские сапоги: 70 рублей. 23’300 в наших.

— Пальто зимнее: 190 рублей. 63’000 наших.

Техника:

— Пылесос «Буран»: 42 рубля. 14 тысяч.

— Радиоприемник: 130 рублей. 43 тысячи.

— Цветной телевизор «Рубин»: 680 рублей. 226 тысяч наших.

— Чёрно-белый телевизор: 520 рублей. 173 тысяч. (Зачем их вообще делать продолжали? А, точно, Госплан).

Автомобили:

— Запорожец: 4000 рублей. 1,33 млн наших.

— Жигули «Копейка»: 5600. Наших 1,86 млн.

— Нива: 10’300. 3,4 млн на наши.

В общем, ценники в Союзе были на уровне Азбуки вкуса, если не круче. И это на продукты. Про качество молчу, шутки про синюю курицу, умершую своей смертью – оттуда. Шмотки — дико дорого, ужасного качества, просто ужаснейшего. Эти сапоги за 79 рублей лучше не видеть. Автомобили и техника – тоже всё понятно про качество.

Насчёт «средняя почти медианная» – условно очень. Капитанов да полковников там хватало, с совсем другими зарплатами. И, само собой, это госцены. Ту же машину или телевизор попробуй достань по ним, подержанные автомобили дороже новых стоили.

Соглашусь с автором цитаты, расслоение в СССР было колоссальным. Однако большая разница в номинальных зарплатах была только при Сталине, когда значительная часть колхозников или не получала за трудодни вообще ничего, батрача на государство бесплатно, или получала крохи, одну двадцатую от нормальной зарплаты рабочего, к примеру. К 1980 зарплаты платили уже всем, проблема была в другом. Проблема была в доступе к магазинам, в которых был большой выбор хороших товаров по магазинным ценам. Условного плотника из Челябинска в такие магазины просто не пускали, поэтому на 100 рублей провинциального плотника можно было купить неизмеримо меньше товаров, чем на 100 рублей из портмоне работника столичного обкома.

Так вот, про цены. Обратите внимание конкретно на пальто — 190 рублей, примерно одна месячная зарплата. При этом сшить пальто для опытной портнихи — три дня. Хорошее пальто, понятно, шьётся дольше, недели две, однако мы говорим про советские модели, которые хорошими назвать не рискнула бы даже государственная пресса тех лет. Таким образом, опытная портниха может делать пять нормальных пальто в месяц: умеренно модных, умеренно качественных. Допустим, материалы для пальто стоят 100 рублей, а продать его можно за 300 рублей, так как разница с магазинным пальто будет с первого взгляда видна каждому. Итого — с каждого пальто по двести рублей в карман, 1000 рублей в месяц.

Как видите, производительность труда одиночки, работающего на технике 19-го века, крыла производительность советского массового производства полностью, в ноль. У огромной фабрики, со всеми её плановыми и расчётными отделами, было против портнихи-частницы не больше шансов, чем у пухлого третьеклассника против Николая Валуева на ринге.

Поэтому, чтобы допотопные кустари не ломали советскую экономику, играючи обыгрывая заводы и комбинаты, против них боролся ОБХСС. И тот факт, что кустари всё равно умудрялись что-то производить тайком, из-под полы, наглядно доказывает, что производительность труда в СССР была запредельно низкой.

Собственно, вот и приговор. Согласно вере марксистов, коммунизм должен был победить капитализм прежде всего экономически, так как это более прогрессивный строй с более высокой производительностью труда. Предприятия управляются умными назначенцами с докторскими степенями по экономике, государство всё тщательно планирует, избегая расточительной конкуренции, так что вёдра с крысами, — капстраны, — быстро от пролетарских государств отстают.

Практика эту противную человеческому естеству теорию опровергла. Даже в 1980 производительность труда в СССР была не выше, а во много раз ниже, чем в капстранах. Дежурно напомню также, что при Сталине с производительностью труда также всё было ужасно, «сталинские артели», которые якобы были нормальными частными предприятиями, и которые якобы разрушил враг народа Хрущёв, это современный уже миф.

Цитирую, например (ссылка):

В 1930-е годы спекуляция приобрела широчайший размах. Только в 1936 г. в Ленинграде было привлечено к уголовной ответственности за спекуляцию (ст. 107 УК РСФСР в редакции 1926 г.) 4 тыс. человек, из них 2,5 тыс. были арестованы 5. Значительными оставались масштабы спекуляции и в дальнейшем. В январе-марте 1947 г. за спекуляцию в СССР было привлечено к ответственности 17 784 человека, ликвидированы 2932 организованные спекулянтские группы. У арестованных было изъято 19,5 млн. руб. наличными, 27,3 тыс. руб. – золотыми монетами царской чеканки, 4 кг золота в слитках, 325 т. продуктов и промтоваров на сумму 15,3 млн. рублей.

Как видите, ни при Брежневе, ни при Сталине ни о какой экономической победе над частниками даже речи не шло: частники-одиночки были эффективнее, чем огромные заводы под управлением коммунистов. С 1917 по 1992 частник производил товары лучше и дешевле, чем государство.

Китайцы сделали из этого в 1978 правильный вывод: бедным коммунизм быть не может, это оксюморон, а раз плановая экономика с гарантией ведёт к бедности, то надо вернуться в более производительный капитализм. Мы перешли на капиталистические рельсы позже и значительно более высокой ценой, в 1992. Некоторые, однако, до сих пор хотят утопить нас обратно — в эпоху, когда массовое производство со свистом проигрывало заведомо устаревшему и неэффективному ручному труду.