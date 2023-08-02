РПЦ откажется от освящения автомобилей из недружественных стран

От источников, близких к Синодальному отделу по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, стало известно, что в ближайшее время РПЦ введет запрет на освящение отдельных марок автомобилей.

Запрет распространяется на автомобили, ввозимые в Россию из недружественных государств. Ограничения не коснутся машин, выпускаемых в России под иностранными брендами, а также импортируемых из дружественных государств. Также запрет не затронет транспортные средства, ввезённые с недружественных территорий до 1 сентября 2023 года.

Для проведения обряда освящения владелец должен будет предъявить свидетельство о регистрации или паспорт транспортного средства.

Возможная причина такого запрета – готовящийся в Госдуме законопроект о дополнительном налоге на неосвящённые автомобили.

Также в РПЦ разрабатывают технический регламент относительно освящения других транспортных средств – сельскохозяйственной и инженерной техники, лодок, яхт и частной авиации.

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