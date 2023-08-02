Некоммерческие миллионы для «Единой России»

Кандидаты от «Единой России» – это «выбор народа», видимо считают в НКО «Ярославия».

Накануне выборов в Ярославскую областную думу и муниципальный совет Рыбинска некоммерческая организация «Фонд содействия социально-экономическому развитию Ярославской области – Ярославия» приступила к распространению 5-го номера своей газеты «Хорошие новости».

Весь выпуск посвящен «замечательным» кандидатам в депутаты от одной лишь партии – «Единой России» (вероятно от других партий следует ждать только плохих новостей).

Вместе с газетой «некоммерческой организации» раздается еще одно издание – «Выбор народа». И этот выбор «народа» для издателя очевиден – это кандидаты в областную думу и городской совет от все той же «Единой России».

Впрочем, в отличии от газеты НКО «Ярославия», в случае «выбора», здесь указано, что тираж отпечатан по заказу партии «Единая Россия».

Наибольшей активностью НКО «Ярославия» отличилась в 2021 году, во время проведения агитационных мероприятий ЕР перед выборами в государственную думу.

Так, на странице НКО в соцсети «ВКонтаке» все публикации датируются мартом-сентябрем 2021 года и так или иначе посвящены кандидатам в депутаты от «Единой России».

Как следует из финансовой отчетности за 2021 год, «Ярославия» получила из неназванных источников на свою деятельность 64,5 млн рублей. Израсходовала – 63,8 миллиона. В том числе, на некий фонд «Стареем правильно» – 15 млн и 37,5 млн на организацию неназванных мероприятий (вероятно речь идет о так называемом проекте «Мобильная приемная», когда кандидаты от «Единой России» катались по области на брендированных автобусах).

В 2022 году, НКО получила 71,4 рублей, израсходовала – 62,2 миллиона. В том числе, 2 млн на «Обсуждение комплексного плана развития Рыбинска», который проводился в ходе подготовки к выборам Дмитрия Рудаков на пост главы города. Еще 3,4 млн пошли на «организацию мероприятий, направленных на содействие социально-экономическому развитию Ярославской области».

Куда ушли остальные 56 миллионов, неизвестно.

Сайт «Ярославии», указанный на их странице «ВКонтакте», и на котором, по логике, должна размещаться информация о деятельности НКО и ее финансовая отчетность, не работает, а доменное имя продается за 119 рублей.