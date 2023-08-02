Скандалы: Сроком вышел

Экс-председатель горсуда может быть связан с убийством

Следователи центрального аппарата СК приблизились к раскрытию преступления 23-летней давности. Они вышли на след предполагаемого преступника, убившего 18-летнюю Юлию Радаеву. Им, по одной из версий, может оказаться бывший председатель Лениногорского городского суда Татарстана Эрик Шайдуллин, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. Пока он проходит по делу свидетелем, обвинение ему не предъявлено. Девушка пропала в августе 2000 года и до сих пор числится в розыске.

В подробностях дела разбирались «Известия».

Сдал с потрохами

Экс-председателя Лениногорского суда Татарстана Эрика Шайдуллина могут привлечь к уголовному делу об убийстве, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом следствия. Он может быть связан с убийством 18-летней жительницы Лениногорска Юлии Радаевой, исчезнувшей 23 года назад. Эти подозрения пока не оформлены официально — Шайдуллин проходит по делу как свидетель, уточнил собеседник издания.

По словам источника, показания на Шайдуллина дал его бывший подельник и дальний родственник, многократно судимый Равиль Давлетшин. Дело осложняет статус подозреваемого — судья в отставке по-прежнему остается спецсубъектом.

Во время своей последней отсидки за другое убийство Давлетшин рассказал следователям, как действующий на тот момент судья якобы задушил одну из девушек, с которыми он в компании своих знакомых проводил время на даче.

По словам Давлетшина, 8 августа 2000 года Шайдуллин дал указания ему и своему личному водителю найти девушек и пригласить их на шашлыки. Девушек нашли и посадили в машину. Во время поездки одна из них несколько раз пыталась сбежать, но ее догоняли и усаживали обратно.

По словам источника, эту сцену видели сотрудники ППС, они попытались вмешаться в ситуацию. Но пьяный судья якобы пригрозил им высокими связями, и милиционеры ретировались. По версии следствия, позже они увидели ориентировку на Юлию Радаеву и рассказали своему руководству, что видели девушку и знают, с кем она была в тот день в машине. Но их словам не дали ход, рассказал собеседник редакции.

Также он сообщил, что следователи предполагают, опираясь на показания Давлетшина, что на даче девушек изнасиловали, после чего одна из них заявила, что обратится в милицию.

— Эти слова могли не понравиться судье. В состоянии опьянения он мог задуматься об устранении возникшей проблемы и, возможно, задушил девушку, — рассказал источник.

После этого, по версии следствия, Шайдуллин мог дать указание своим собутыльникам избавиться от тела. Жертву закопали в лесном массиве — в нескольких метрах от дачи. Вторую девушку сильно напугали, дали 50 тыс. рублей отступных и отпустили, рассказал собеседник издания.

«Будто попрощалась»

18-летняя Юля Радаева пропала без вести 18 августа 2000 года. Вечером она вышла из дома погулять с подругой и больше не вернулась.

— Перед уходом она меня обняла, хотя раньше так не делала. Будто попрощалась, — рассказала «Известиям» мать Юлии Татьяна Радаева.

По ее словам, Юля была очень домашней девочкой. К моменту исчезновения она успела окончить девять классов, выучиться в колледже на кондитера, собиралась искать работу.

— Она всегда ночевала дома и не могла уехать без предупреждения. Отношения у нас были хорошие, — сказала она.

Татьяна Радаева рассказала, что на третий день после исчезновения дочери она написала заявление в полицию, Юлю объявили в розыск.

Уголовное дело об убийстве возбудили лишь спустя семь лет, но из-за отсутствия улик несколько раз приостанавливали.

Но в 2021 году осужденный саратовской ОТБ-1 Равиль Давлетшин разоткровенничался и по причинам, известным только следствию, рассказал о Юле, отметил источник. Он не просто сообщил, кто ее убил, но и назвал место захоронения жертвы. Им оказался участок рядом с дачей водителя экс-судьи Шайдуллина.

«Я надеялась, что смогу ее похоронить»

На большом, потемневшем от времени фото — девушка с длинными темными волосами и внешностью актрисы. На стенде ОВД Лениногорска это фото висит уже много лет. Всех, кто располагает информацией о ней, просят сообщить в органы МВД.

По словам мамы Юли, за последние пару лет следствие провело колоссальную работу.

— В 2021 году меня пригласили в СК и ознакомили с делом, с показаниями Давлетшина и сотрудников ППС. Сказали про предполагаемое место захоронения Юли, я надеялась, что смогу ее похоронить, — рассказала Татьяна.

Получив показания от Давлетшина, следователи запросили у местной прокуратуры разрешение на копки, но получили его лишь спустя несколько месяцев. К даче вызвали группу геронтологов и криминалистов. Выехав на место, они сообщили, что землю в указанном районе совсем недавно перекопали — грунт был свежим.

Но копки продолжили и нашли костный фрагмент и волосы. Дело передали в центральный СК. Однако, установить происхождение находок следствию пока не удалось. По словам Татьяны Радаевой, накануне исчезновения девушка осветлила волосы. По словам источника «Известий», это убило в них следы ДНК. Что касается костного фрагмента, из заключения следует, что он с большой долей вероятности принадлежит человеку, сообщил источник.

По словам собеседника «Известий», у следствия есть основания полагать, что в 2021 году, когда провисевшее 20 лет дело получило новый импульс, останки Юли выкопали и перезахоронили.

Сам Равиль Давлетшин за время, прошедшее с момента признаний, успел освободиться и изменить показания. В разговоре с корреспондентом «Известий» он заявил, что рассказал о Юле под давлением.

Многократно судимый Давлетшин свой последний срок — всего пять лет заключения — получил в 2018 году за жестокое убийство девушки. Приговор выносил судья Эрик Шайдуллин, следует из карточки дела, с которой ознакомились «Известия».

Сила доказательства

Толчком к раскрытию старых преступлений часто служит внезапное заявление свидетеля, сказал криминалист, бывший сотрудник органов по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов. Но задача следователей — собрать все объективные доказательства. К подозреваемому «примеряют» собранные улики: окурки, биоматериал, отпечатки пальцев. И если есть совпадение, предъявляют обвинение, рассказал он.

— Но доказательства должны быть весомыми, а аргументы — неопровержимыми, — подчеркнул криминалист.

Доктор юридических наук, старший советник юстиции в отставке, криминалист Лев Бертовский в беседе с «Известиями» также отметил, что одних слов недостаточно, чтобы обвинить кого-либо в убийстве, тем более когда тело жертвы не обнаружено.

— Есть случаи, когда дело без наличия трупа доводят до суда, но они крайне редки. И в таких делах всегда есть большая база косвенных доказательств, — сказал эксперт.

Он указал, что даже в случае предъявления обвинения фигурант может избежать наказания, так как срок давности по особо тяжким делам составляет 15 лет. Однако по закону суд имеет право эту норму не применить. По делам об убийствах суд, как правило, не дает преступникам уйти от закона и выносит приговор, отметил адвокат Игорь Бушманов.

И всё же в суде дело с недостатком улик может развалиться: обвиняемого могут оправдать присяжные, напомнил Лев Бертовский. Так произошло, например, с известным вором в законе Япончиком, убившем двух человек на Петровке в 1992 году. В 2005 году он убедил присяжных в своей невиновности и был отпущен на свободу.

Фото: Скандалы.ру

Елена Балаян, Наталия Быкадорова

Оригинал материала: “Известия”