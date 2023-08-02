Ретинол и витамин С прекрасно сочетаются. Как не перегружать свою кожу

Каждая дома хочет иметь яркий цвет лица, меньше морщин, ровную кожу и идеальный тон. Существуют эффективные продукты для решения всех этих пожеланий. Но можно ли использовать несколько продуктов одновременно? В сегодняшней статье мы расскажем об этом на примере двух самых популярных средств по уходу за кожей: ретинола и витамина С.

Ретинол – что это такое

Термин «ретиноиды» включает в себя ретин-А, отпускаемый по рецепту, и ретинол, отпускаемый свободно. Хотя ретиноиды более эффективны, чем ретинолы, оба производных витамина А способствуют более быстрому обновлению клеток кожи при использовании в креме или геле местно. Это приводит к обновлению внешнего слоя кожи (эпидермиса) и утолщению дермы. При постоянном использовании вы заметите более гладкую кожу, уменьшение тонких линий и морщин, а также сокращение количества прыщей и пигментации.

В целом ретинол считается безопасным средством, но только не во время беременности или кормления грудью. При его использовании важно ежедневно наносить солнцезащитный крем. Благодаря своим отшелушивающим свойствам все ретиноиды могут сделать кожу более чувствительной к солнцу.

Что такое витамин С

Витамин С выступает в роли антиоксиданта, который нейтрализует свободные радикалы, нестабильные молекулы кислорода, отвечающие за повреждение клеточных структур. Продукты с витамином С помогают сохранить молодость кожи и предупредить ее старение. Они также могут способствовать выработке коллагена, уменьшать гиперпигментацию.

Можно ли вместе использовать ретинол и витамин С

По словам дерматологов, витамин С и ретинол можно использовать вместе. Вы можете одновременно использовать витамин С и ретинол в своем уходе за кожей, потому что они по-разному воздействуют на кожу и решают разные проблемы.

Возможные риски

Имейте в виду, что и витамин С, и ретинол являются активными ингредиентами, поэтому их одновременное использование может привести к перегрузке и стрессу кожи, особенно если она отличается высокой чувствительностью. В результате могут появиться такие реакции, как раздражение и покраснение. Риск несовместимости зависит от процентного содержания этих ингредиентов в продуктах. Как правило, оптимальная концентрация витамина С составляет 10-15%, а базовая концентрация ретинола — 0,5%.

Правильное использование комбинации

Лучший способ сочетать эти два ингредиента — это ввести витамин С в утренний уход за кожей и оставить ретинол на вечер. Поскольку витамин С является мощным антиоксидантом, который помогает нейтрализовать свободные радикалы, он обеспечит вам большую защиту в течение дня. И наоборот, ретинол делает кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению, поэтому лучше позволить ему творить чудеса, пока вы спите.

Если вы решите использовать косметику одновременно, нужно начать с витамина С и перейти к ретинолу. Вы должны подождать около 30 минут и убедиться, что витамин С полностью впитался, прежде чем наносить ретинол.