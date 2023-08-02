Салициловая кислота связана с риском осложнений: выбираем безопасную косметику при беременности и кормлении грудью

Во время беременности и кормления грудью у женщин происходят физические и гормональные изменения, которые могут повлиять на состояние кожи и ее общий вид. По этой причине обычно ищут косметические продукты, которые помогут решить эстетические проблемы, возникающие на этом этапе. Однако важно иметь в виду, что некоторые ингредиенты, присутствующие в косметических продуктах, могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье матери и ребенка.

Какие ингредиенты небезопасны при беременности и лактации

Некоторые ингредиенты, присутствующие в косметических продуктах, могут оказывать вредное воздействие на мать и ребенка. Поэтому важно внимательно читать этикетки продуктов и избегать тех, которые их содержат. Ниже мы перечислили некоторые ингредиенты и продукты, которых лучше пока не покупать, а также связанные с ними риски.

Ретиноиды

Как правило, ретиноиды используются в продуктах для борьбы со старением и в качестве средства для лечения акне. Однако специалисты утверждают, что высокие дозы пероральных ретиноидов могут вызывать пороки развития плода.

Хотя ретиноиды для местного применения всасываются хуже, также желательно избегать их использования во время беременности и кормления грудью. Лучше всего выбирать продукты, содержащие витамин С или азелаиновую кислоту, для лечения акне или ухода за кожей.

Витамин С является активным антиоксидантом, помогающим бороться с начальными признаками старения. В то время как азелаиновая кислота показана для лечения розацеа, акне и даже в качестве депигментирующего средства.

Продукты с синтетическими ароматизаторами

Синтетические ароматизаторы, присутствующие во многих косметических продуктах, часто содержат раздражающие или вызывающие аллергию химические вещества. Эти средства могут вызывать аллергические реакции у матери, а также у ребенка в период лактации.

Выбирайте продукты без ароматизаторов или с натуральными, полученными из эфирных масел. Конечно, последние тоже старайтесь выбирать с осторожностью, так как есть такие, которые вредны для плода, например можжевельник или пижма.

Салициловая кислота

Это еще один распространенный компонент продуктов для лечения акне и отшелушивающих средств. На самом деле безрецептурные косметические продукты для местного применения, содержащие салициловую кислоту в низких концентрациях, безопасны.

Однако в высоких концентрациях (более 2%) их использование может быть связано с большим риском осложнений во время беременности. Рассмотрите возможность добавления косметических продуктов с молочной кислотой, которая является мягким отшелушивающим средством и считается более безопасной, в свой ежедневный уход за кожей.

Продукты для макияжа

Некоторые продукты для макияжа могут содержать соли свинца. Их воздействие может иметь пагубные последствия для развивающегося плода и здоровья матери. Даже краски для волос также могут содержать этот компонент.

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Рекомендуется искать известные и проверенные бренды косметики, которые проводят тесты на безопасность. Некоторые фирмы-производители прямо на упаковке указывают, что данное средство не содержит свинца.

Безопасные продукты при беременности и кормлении грудью

В первую очередь следует отметить, что в столь ответственный период в жизни предпочтительнее выбирать натуральные и органические продукты, которые содержат мягкие и не раздражающие ингредиенты.

Безопасность самих косметических продуктов может варьироваться в зависимости от бренда, состава и индивидуальной чувствительности каждой женщины. Вот некоторые распространенные косметические продукты, которые считаются безопасными в этот период.

Увлажняющие кремы

В целом увлажняющие средства без сильных ароматизаторов или раздражающих ингредиентов в составе безопасны в использовании. Вы также можете выбрать продукты с натуральными ингредиентами, такими как масло ши или миндальное масло.

Солнцезащитный крем

Использование солнцезащитного крема имеет решающее значение для защиты кожи от вредного воздействия солнца. В идеале ищите продукты, которые не содержат вредных химических веществ, таких как оксибензон и октиноксат, но обладают фактором защиты от солнца (SPF) не менее 30.

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Натуральные масла

Некоторые натуральные масла, такие как кокосовое, масло жожоба и масло шиповника, могут быть безопасны для увлажнения кожи и уменьшения сухости. Масло шиповника, например, способствует предотвращению и уменьшению растяжек, хотя для подтверждения его эффективности необходимы дополнительные исследования.

Лаки для ногтей без толуола, формальдегида и ДБФ

Лаки для ногтей, не содержащие толуол, формальдегид и дибутилфталат (ДБФ), можно использовать во время беременности и лактации.

Нужно следовать инструкциям производителя по применению и проконсультироваться с врачом для получения конкретных рекомендаций по продуктам и допустимому количеству для использования.

Вместо заключения

Использование косметических средств во время беременности и кормления грудью может быть безопасным, если приняты надлежащие меры предосторожности. Таким образом, отказ от потенциально вредных ингредиентов и консультация с врачом являются важными шагами для обеспечения безопасности как матери, так и ребенка.

Каждая женщина уникальна и может нуждаться в индивидуальных рекомендациях, поэтому крайне важно обратиться к врачу перед использованием любого косметического продукта на этих этапах жизни.