Пропал клон The Last of Us для Nintendo Switch: Sony удалена из eShop

Игра для Nintendo Switch под названием The Last Hope, которую многие считали клоном популярной The Last of Us, была удалена из магазина цифровой дистрибуции Nintendo eShop. Эту информацию подметил портал Eurogamer.

Судя по всему, за удаление игры из магазина Nintendo стоит компания Sony, которая, возможно, предъявила жалобу на нарушение авторских прав. Кроме того, компания также удалила все трейлеры проекта.

Теперь, при попытке перейти на страницу The Last Hope, пользователи сталкиваются с ошибкой, а при поиске игры в eShop могут быть перенаправлены на страницу с игрой Mario + Rabbids Sparks of Hope. Впрочем, те, кто уже купил игру ранее, по-прежнему могут наслаждаться ею.

В июле эксперты из Digital Foundry оценили The Last Hope как ужасную и одну из самых неудачных игр, которые они тестировали. Критик обозреватель Джон Линнеман призвал зрителей заметить, что даже игры, казалось бы “плохие”, не так уж страшны, если сравнивать их с The Last Hope: Dead Zone Survivor.