Перенос анонса: складной смартфон OnePlus Open остается в ожидании

Выход первого складного смартфона от компании OnePlus, который должен был быть представлен в августе, временно приостановлен. Информация об этом появилась в Twitter благодаря известному инсайдеру Максу Джамбору.

Основной причиной переноса анонса считается изменение поставщика экранов. Изначально планировалось использовать дисплеи китайской компании BOE, однако в последний момент OnePlus приняла решение сменить поставщика на Samsung.

Предварительно сообщалось, что новый складной смартфон OnePlus Open мог стать переименованным в Oppo Find N2, который также использует экраны от Samsung Display. Тем не менее, даже такое изменение поставщика вызвало сомнения в соответствии с ранними утечками. По слухам, новинка будет оснащена внешним и внутренним дисплеями с диагоналями 6,3 и 7,8 дюймов соответственно, в то время как в Oppo используются панели с диагоналями 5,54 и 7,1 дюйма. Кроме того, ожидается, что OnePlus будет работать на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2, в отличие от Oppo Find N2, который использует чип Snapdragon 8+ Gen 1.

Компания пока не раскрывает новую дату для презентации OnePlus Open, но ожидается, что эту информацию объявят в ближайшее время. Кроме того, в декабре 2023 года OnePlus планирует представить свой флагманский смартфон OnePlus 12.