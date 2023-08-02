 

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации системы экстренной медпомощи в Москве

02.08.2023, 12:16, Новости дня
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Повышение эффективности системы экстренной помощи стало одной из основных программ модернизации столичного здравоохранения. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что на первом этапе построено шесть флагманских центров крупнейших столичных стационаров. Пациенты проходят обследования и оперативно получают необходимую медпомощь.

Флагманские центры работают в НИИ им. Склифосовского и ГКБ им. Вересаева. В ближайшее время введут еще четыре центра.

“Но уже сегодня, не дожидаясь завершения этой работы, мы начинаем второй этап модернизации экстренной помощи – трансформацию приемных отделений городских стационаров, работа которых будет организована по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц”, – написал Собянин.

В 11 больницах полностью реконструируют приемные отделения. Там создадут единое многофункциональное пространство, комфортные зоны ожидания, места для общения с медиками.

Врачи скорой помощи смогут в дороге направлять данные о пациенте в стационар. К моменту поступления будет сформирована бригада медиков.

В модернизированных приемных отделениях будет работать цифровая система “Триаж”, которая обеспечит быструю маршрутизацию по “красному”, “желтому” и “зеленому” потокам с учетом состояния пациента. Диагностика пройдет по принципу “врач к пациенту” непосредственно у кровати.

Немедицинские вопросы будут решать социальные координаторы. В трудных ситуациях пациентам помогут психологи.

“В результате строительства флагманских центров и трансформации существующих приемных отделений новый стандарт охватит порядка 85% случаев оказания экстренной медицинской помощи, что станет важнейшим шагом в повышении качества лечения москвичей”, – резюмировал Собянин.

Мэр Москвы ранее сообщил о завершении капитального ремонта еще двух детских поликлиник. Они расположены в районах Ивановское и Западное Дегунино.


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