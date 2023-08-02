 

Компания Nissan официально представила новый спорткар Nissan Z Nismo 2024 года

02.08.2023, 12:07, Разное
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Японская марка Nissan выпустила новую версию спорткара Nissan Z 2024 модельного года в модификации Nismo.

В компании позиционируют автомобиль в качестве идеального решения для реализации гоночного опыта. По дизайну кузова следует отметить новые боковые юбки, агрессивные бамперы и дополнительный спойлер на крышке багажника. Также существенно модернизировали параметры аэродинамики и улучшили прижимную силу спорткара. Модель оснащается 19-дюймовыми дисками.

В салоне спорткара в версии Nismo предусмотрели спортивные кресла с алькантарой. Под капотом модели используется бензиновый агрегат с отдачей до 420 л.с. в топовой конфигурации. Также в автомобиле применили девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Модель имеет улучшенную подвеску и усиленные тормоза.


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