 

Евросоюз обязал производителей смартфонов оснащать их разъёмом 3,5 мм для наушников

02.08.2023, 11:33, Разное
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Европейская комиссия утвердила недавнее постановление Европарламента о новых требованиях для производителей смартфонов.

Теперь устройства, продающиеся на рынке ЕС, должны иметь не только легкосъёмный аккумулятор, но и разъём для наушников стандарта 3,5 мм.

Чиновники и депутаты уверены, что в погоне за удешевлением конструкции производители смартфонов «злоупотребили доверием покупателей и проигнорировали их реальные потребности, навязав им решения, выгодные только в производственном и финансовом аспектах». Сейчас в ЕК также рассматривают проект техрегламента, который потребует поставлять в комплекте с новыми телефонами зарядные устройства для них.

– Если смартфон поддерживает быструю зарядку, подавляющее большинство потребителей затем докупают отдельно подходящий блок питания… Это приводит к дополнительному расходованию средств, времени и природных ресурсов в контексте логистики. Для моделей, способных заряжаться с мощностью 20 ватт и более, подходящие блоки питания и кабели должны поставляться в комплекте, – говорится в экспертном заключении.

Требования, касающиеся наушников и аккумуляторов, вступают в силу с 1 января 2024 года. Технический директор Apple уже заявил в интервью Wired, что «скорее готов удавиться, чем выполнить хоть один из новых регламентов». По его словам, именно производитель должен задавать стандарты удобства и само понимание удобства, а потребитель должен этим стандартам следовать и «не выбиваться из актуальных трендов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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