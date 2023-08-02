 

Накопительная пенсия в РФ: Введение привело к изменению поведения граждан

02.08.2023, 11:10, Разное
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С 2002 года введение накопительной пенсии в РФ существенно изменило поведение граждан, которые теперь рассчитывают не на государство, а на себя, утверждают эксперты Министерства финансов. Ведомство прокомментировало выводы Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), которые свидетельствуют, что результаты введения накопительной пенсии были скорее неудовлетворительными.

Эксперты также отмечают, что в период с 2005 по 2020 годы средняя валовая доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) незначительно превысила инфляцию. По критерию чистой доходности, НПФ уступили как инфляции, так и частным управляющим компаниям (ЧУК).

Министерство финансов соглашается с тем, что создание и развитие накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования совпало с периодом сложных экономических условий, что отразилось на доходности инвестирования накоплений НПФ. Однако ведомство уверено, что введенный Центральным банком (ЦБ) надзор и изменение регулирования деятельности НПФ поможет им в будущем стать надежными провайдерами по формированию дополнительного дохода для граждан.

Правительство в апреле поддержало законопроект Минфина и ЦБ о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан. Участники программы смогут реинвестировать в нее средства своей прежней накопительной пенсии, а также формировать накопления за счет новых взносов и сумм, перечисляемых государством в рамках софинансирования. Сбережения можно будет использовать после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.


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