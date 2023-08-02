Кроссовер Geely Coolray стал доступен в Казахстане в обновленной версии

Обновленный китайский кроссовер Geely Coolray 2023 модельного года появился в продаже в Казахстане.

Автомобиль имеет три доступные комплектации, отличающиеся оснащением и производительность. В базовой версии кроссовер оценен в 2,4 млн рублей, а в топовой комплектации цена достигает 2,7 млн рублей. Производителем предложена расширенная гарантия до 6 лет или 180 тысяч километров пробега. Кроссовер имеет стильную радиаторную решетку и видоизмененные бамперы.

В салоне предусмотрели виртуальную приборную панель, огромный дисплей мультимедийного центра. Также автомобиль обладает беспроводной зарядкой и другими продвинутыми опциями. Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый двигатель с мощностью 172 л.с. Автомобиль имеет семиступенчатую роботизированную коробку передач.