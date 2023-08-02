Тулси Габбард – администрация Байдена осознанно подрывает основы демократии

Президент Байден и его администрация изо дня в день всё активнее используют министерство юстиции в своих личных и политических целях, отмечает бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард в интервью Fox News. Она призывает американский народ остановить эту угрозу демократии, потому что в противном случае использование правосудия в интересах тех, кто стоит у власти, станет новой нормой для США, а это неприемлемо.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты США: Шон, давайте для начала вспомним представления, которые были у отцов-основателей относительно нашей страны, — что мы будем страной законов, а не людей. Но каждый день мы видим всё больше свидетельств того, как президент Байден и его администрация политизируют министерство юстиции, чтобы оно служило их собственным личным и политическим интересам, ставящимся превыше интересов страны. Мы можем видеть, что они напрямую и сознательно подрывают самый фундамент нашей демократии, которым является верховенство закона.

И они делают это двумя способами. Первый: прицельно действовать против их политических оппонентов, а именно Дональда Трампа и сторонников Дональда Трампа. Второй: защищать себя самих, защищать Джо Байдена, защищать Хантера Байдена, защищать их личных и политических союзников.

Американскому народу надо очень ясно понять, что здесь происходит. Это угроза демократии, и мы должны принять решение, чтобы остановить это, чтобы не позволить этому продолжаться. Потому что в противном случае мы окажемся в ситуации, в которой для Соединённых Штатов Америки это станет новой нормой. Какая бы сторона ни стала партией власти, они скажут — смотрите, тот парень уже так делал. Мы можем использовать силы правопорядка, мы можем использовать министерство юстиции для преследования политических оппонентов. А это неприемлемо в этой стране.

Дата публикации 01 августа 2023 года.

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