Мнение: Талибы, терроризм и наркотики

Делегация запрещенной в России террористической организации «Талибан» прилетит в Россию и примет участие в так называемом «московском формате по Афганистану».

Ожидается, что во встрече, которая пройдет в Казани 29 сентября, примут участие делегации России, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Среди вопросов, которые планируется обсудить на встрече – борьба против терроризма и наркопреступности.

А с кем еще обсуждать вопросы борьбы с терроризмом и наркопреступностью, как не с террористической организацией «Талибан», контролирующей Афганистан, основного производителя и поставщика героина в Россию и Европу.

На снимке: запрещенные в России талибы, фотография отсюда

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