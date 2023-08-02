 

Минстрой представил законопроект о привлечении средств граждан при строительстве индивидуальных домов вне коттеджных поселков через эскроу-счета

02.08.2023, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Планы Минстроя по внедрению механизма эскроу-счетов для индивидуальных домов были разработаны на фоне успешного применения данного инструмента для оплаты квартир в многоквартирных домах с целью защиты интересов дольщиков. По новому законопроекту, граждане могут добровольно воспользоваться этим методом финансирования, что станет полезным для льготных ипотечных программ без залогов и поручительств.

Законопроект подразумевает возможность привлечения средств граждан подрядчиками, будь то юридические лица или индивидуальные предприниматели, при строительстве индивидуальных домов вне коттеджных поселков. Однако для этого подрядчику необходимо предоставить информацию о себе и проекте, а также использовать типовую документацию или домокомплект.

Законопроект детально регулирует взаимоотношения сторон в рамках строительного подряда, включая условия договора, обязанность подключения построенного дома к инженерно-техническим сетям и установление минимального гарантийного срока на построенные дома – три года.

Расширение механизма проектного финансирования на индивидуальные дома обсуждается уже не первый год и рассматривается как один из способов повышения прозрачности и качества застройки в сегменте индивидуального жилищного строительства. Этот шаг также поможет справиться с проблемой низкой ликвидности таких домов и стимулировать выдачу льготных кредитов в этом секторе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Скандалы: Притон туристов

02.08 / Пропал клон The Last of Us для Nintendo Switch: Sony удалена из eShop

02.08 / Перенос анонса: складной смартфон OnePlus Open остается в ожидании

02.08 / Компания Nissan официально представила новый спорткар Nissan Z Nismo 2024 года

02.08 / Почему русский мир — не империя

02.08 / Евросоюз обязал производителей смартфонов оснащать их разъёмом 3,5 мм для наушников

02.08 / Накопительная пенсия в РФ: Введение привело к изменению поведения граждан

02.08 / “Идеально друг другу подходим” – юная дочь объявила о связи с Паниным

02.08 / Кроссовер Geely Coolray стал доступен в Казахстане в обновленной версии

02.08 / Мнение: Талибы, терроризм и наркотики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика