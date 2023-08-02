Минстрой представил законопроект о привлечении средств граждан при строительстве индивидуальных домов вне коттеджных поселков через эскроу-счета

Планы Минстроя по внедрению механизма эскроу-счетов для индивидуальных домов были разработаны на фоне успешного применения данного инструмента для оплаты квартир в многоквартирных домах с целью защиты интересов дольщиков. По новому законопроекту, граждане могут добровольно воспользоваться этим методом финансирования, что станет полезным для льготных ипотечных программ без залогов и поручительств.

Законопроект подразумевает возможность привлечения средств граждан подрядчиками, будь то юридические лица или индивидуальные предприниматели, при строительстве индивидуальных домов вне коттеджных поселков. Однако для этого подрядчику необходимо предоставить информацию о себе и проекте, а также использовать типовую документацию или домокомплект.

Законопроект детально регулирует взаимоотношения сторон в рамках строительного подряда, включая условия договора, обязанность подключения построенного дома к инженерно-техническим сетям и установление минимального гарантийного срока на построенные дома – три года.

Расширение механизма проектного финансирования на индивидуальные дома обсуждается уже не первый год и рассматривается как один из способов повышения прозрачности и качества застройки в сегменте индивидуального жилищного строительства. Этот шаг также поможет справиться с проблемой низкой ликвидности таких домов и стимулировать выдачу льготных кредитов в этом секторе.