 

Штурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать

02.08.2023, 9:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жизнь Примадонны вдали от родины напоминает шоу, за которым следят даже на большом расстоянии. Далеко не все могут смириться, что звезда резко отказалась от России и начала рассекать по разным странам в поиске друзей. Именитая Алла Пугачева назвала соотечественников холопами и рабами, а себя к их числу даже не причислила — высокомерие налицо.

Кто только ни обращает внимания на певицу, даже представители власти. Как передает “Царьград”, депутат Елена Драпеко заговорила о запрете на въезд Аллы Пугачевой в РФ вместе с мужем-иноагентом.

Плюс ко всему, Примадонна притягивает взгляды косметологов, которые удивляются ее изменениям внешности. А ведь артистке уже 74 года, пора и о душе подумать! Как пишет ОСН, предположительно Алла Пугачева сделала лифтинг трех зон лица.

Не унимаются и российские артисты. Шоу-бизнес только и делает, что обсуждает исполнительницу хита “Арлекино”. Вот и Наталья Штурм внесла вклад в общее дело, раскритиковав волосы жены иноагента. По ее словам, Пугачевой подойдет другой имидж.

“Артисткам надо с годами менять свой стиль. Вот я посмотрела сейчас на новые фото Аллы Борисовны – длинные кудри надо убрать. Эту накладку надо убрать с головы. Напрашивается модный европейский ежик. Почти уверена, что ее стилисты предлагали такие варианты, но привычка одерживает верх. Сложно принять себя новую”, — сбила спесь с Аллы Пугачевой коллега.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Скандалы: Притон туристов

02.08 / Пропал клон The Last of Us для Nintendo Switch: Sony удалена из eShop

02.08 / Перенос анонса: складной смартфон OnePlus Open остается в ожидании

02.08 / Компания Nissan официально представила новый спорткар Nissan Z Nismo 2024 года

02.08 / Почему русский мир — не империя

02.08 / Евросоюз обязал производителей смартфонов оснащать их разъёмом 3,5 мм для наушников

02.08 / Накопительная пенсия в РФ: Введение привело к изменению поведения граждан

02.08 / “Идеально друг другу подходим” – юная дочь объявила о связи с Паниным

02.08 / Кроссовер Geely Coolray стал доступен в Казахстане в обновленной версии

02.08 / Мнение: Талибы, терроризм и наркотики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика