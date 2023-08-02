Штурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать

Жизнь Примадонны вдали от родины напоминает шоу, за которым следят даже на большом расстоянии. Далеко не все могут смириться, что звезда резко отказалась от России и начала рассекать по разным странам в поиске друзей. Именитая Алла Пугачева назвала соотечественников холопами и рабами, а себя к их числу даже не причислила — высокомерие налицо.

Кто только ни обращает внимания на певицу, даже представители власти. Как передает “Царьград”, депутат Елена Драпеко заговорила о запрете на въезд Аллы Пугачевой в РФ вместе с мужем-иноагентом.

Плюс ко всему, Примадонна притягивает взгляды косметологов, которые удивляются ее изменениям внешности. А ведь артистке уже 74 года, пора и о душе подумать! Как пишет ОСН, предположительно Алла Пугачева сделала лифтинг трех зон лица.

Не унимаются и российские артисты. Шоу-бизнес только и делает, что обсуждает исполнительницу хита “Арлекино”. Вот и Наталья Штурм внесла вклад в общее дело, раскритиковав волосы жены иноагента. По ее словам, Пугачевой подойдет другой имидж.

“Артисткам надо с годами менять свой стиль. Вот я посмотрела сейчас на новые фото Аллы Борисовны – длинные кудри надо убрать. Эту накладку надо убрать с головы. Напрашивается модный европейский ежик. Почти уверена, что ее стилисты предлагали такие варианты, но привычка одерживает верх. Сложно принять себя новую”, — сбила спесь с Аллы Пугачевой коллега.