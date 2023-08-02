Посетителя в футболке NASA с позором выгнали из Музея космонавтики на ВДНХ

Активисты благотворительной организации «Подари России космос» смогли предотвратить провокацию со стороны 20-летнего жителя Екатеринбурга, посещавшего на ВДНХ павильон «Космонавтика и авиация» в футболке с логотипом Американского космического агентства (NASA).

В пресс-релизе утверждается, что молодой человек осматривал экспозицию с лучшими макраме Валентины Терешковой, но был своевременно замечен волонтёрами. Активисты предложили гостю из азиатской части страны прекратить провокацию или пополнить урну для добровольных пожертвований на развитие отечественной космонавтики 500 рублями.

– Ответственным секретарём движения юноше было предложено переодеться в футболку «Роскосмоса». Её стоимость составляла символические 300 рублей. Он в категорической форме отказался, мотивировав это тем, что является поклонником NASA. Пожертвовать нашему фонду он тоже не захотел, – рассказал активист Василий Борисов.

Совместными усилиями благотворителей гостя экспозиции выгнали Музея космонавтики и передали в руки правоохранителей. На нарушителя порядка был составлен административный протокол.

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