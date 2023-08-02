Продажи автомобилей китайского бренда Jaecoo стартуют в РФ в сентябре

В РФ в сентябре состоится выход бренда Jaecoo, который представит в продаже новый паркетник Jaecoo J7.

Автомобиль готовятся параллельно к началу продаж в Восточной Европе, однако позже модель распространят и в других регионах. Пока производитель умалчивает точные характеристики автомобиля, однако первые показы начнутся к концу августа. Кроссовер обладает брутальной и современной внешностью.

В салоне применили огромный мультимедийный экран с цифровой приборной панелью. Также для внедорожника предусмотрели внедорожные опции, представленные в нескольких режимах езды. Пока остальные характеристики остаются засекреченными до презентации.