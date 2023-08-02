Кардиолог: Эмоциональное состояние – главный фактор нежелательных колебаний давления в жару

Кардиолог Анна Кореневич прокомментировала явление скачков кровяного давления в жаркую погоду и выяснила, что они не связаны прямо с температурой. По словам врача, на самом деле, эти резкие изменения давления обусловлены эмоциональным состоянием человека. Об этом информирует портал Pravda.ru.

«Первопричиной колебаний артериального давления является ваше эмоциональное состояние, а не погода», – подчеркнула кардиолог Кореневич. Она добавила, что чаще всего резкое повышение давления происходит в результате неприятных переживаний, нервозности, стресса или тревоги, особенно в условиях жары.

Согласно медику, в случае скачков артериального давления, вызванных жаркой погодой, нецелесообразно тут же прибегать к применению антигипертензивных таблеток. Вместо этого врач рекомендует в первую очередь успокоиться и устранить психоэмоциональное напряжение, тогда давление постепенно восстановится в норму.