 

Орех пекан – верный друг в борьбе с ожирением

02.08.2023, 8:10, Разное
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Зачастую в одиночку сложно сбросить вес, особенно, когда он очень большой и есть диагноз “ожирение”. Некоторые прибегают к поддержке близких и друзей, другие — ищут понимания у тренера в спортзале, третьим помогает психолог.

При этом многие не догадываются, то у них есть верный друг в борьбе с ожирением. И это орех пекан! Его можно купить на рынках, в магазинах, а также при подходящих климатических условиях вырастить самостоятельно.

Ученые из Техасского университета изучили его состав и характер воздействия на человеческий организм. Результаты оказались очень даже впечатляющими. Когда нужно сбросить вес, при отсутствии противопоказаний можно есть Пекан и не бояться увеличения массы тела.

Как отмечает URA.RU, при употреблении этого вида орехов расходуется много энергии, происходят благоприятные изменения в жировой ткани, в работе печени и мышцах скелета. Кроме того, согласно поступившим сведениям, Пекан уменьшает выраженность дисбактериоза, воспаления в организме, снижает риск диабета.

Разумеется, Пекан останется верным другом в борьбе с ожирением, только если соблюдать меру. Объедаться сверх нормы не стоит. По мнению ученых, 20 орехов пекан в сутки достаточно, чтобы активизировать процесс похудения.


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