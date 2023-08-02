Мнение: О шокирующих результатах контрнаступления… Почему их замалчивают?



Фото © WSJ

Это снова «окопная правда» — многим неудобная, а потому тщательно замалчиваемая. По крайней мере, о ней всячески стараются не говорить и её не показывать. Особенно — молодым, которым она нужнее всего.

На фото — 19-летняя Руслана Данилкина, обычный солдат ВСУ. Была на Запорожском направлении. Ранена. Сейчас идёт на поправку. Но эта «типичная» для нынешней Украины #история — безжалостно обрезана, как и заглавное фото, чтобы скрыть ту самую страшную правду.

Рискнёте заглянуть под кат?

Полное, не кадрированное фото — вот оно:



Фото © WSJ

Битва за украинскую землю для этой девчонки закончилась внезапно и больно. Начинённый шрапнелью снаряд разорвался где-то рядом. Сотни металлических осколков пронзили левую ногу в районе колена и — эвакуация, госпиталь, ампутация… Руслана Данилкина стала одной из пятидесяти тысяч украинских военных, лишившихся конечностей в ходе боевых действий. Такова печальная #статистика, которую приводит американский The Wall Street Journal, ссылаясь на данные украинских хирургов. Издание отмечает, что в реальности эта цифра может быть выше, поскольку регистрация пациентов после операции занимает время, а некоторых пациентов оперируют только через несколько недель или месяцев после ранения.

Много это или мало? Утверждается, что за всю Первую мировую ампутации конечностей провели у 67 тыс. немецких солдат и 41 тыс. британских. Притом что через действующую армию Германской империи в 1914-1918 гг. прошли в общей сложности 13 млн чел., а в британскую были мобилизованы более 8 млн чел. Численность ВСУ сейчас не раскрывается, в прошлом году украинский министр обороны Алексей Резников говорил о том, что оборону страны в общей сложности обеспечивают более миллиона человек. Правда, не все из них непосредственно задействованы на ЛБС. То есть, цифра ампутаций необычно высока.

И эту сторону «борьбы за свободу» украинские власти стараются скрывать или хотя бы приглушать. Например, в ходе недавнего визита президента страны Владимира Зеленского в реабилитационный центр ВСУ в Ивано-Франковске ракурсы и планы в репортаже старались подбирать так, чтобы неудобная правда об ампутированных конечностях не попадала в объектив. Вероятно, это вполне можно объяснить «интересами пропаганды». Но всё же украинское #общество, наверное, заслуживает большей информированности.

Особенностью современных боевых действий, это давно уже не секрет, является интенсивное применение артиллерии, включая РСЗО, и высокая плотность орудийного огня. Что особенно губительно для контрнаступающих. И что объясняет необычайно высокий процент тяжёлых ранений и сочетанных травм у военнослужащих. При этом, по тем же данным, которые приводит WSJ, из каждых ста военных, получивших ранения в радиусе 5 км от линии фронта, 36% получили очень тяжёлые ранения, а от 5% до 10% в итоге погибли. Издание сравнивает эту печальную статистику с данными об американских потерях во время вторжений в Ирак и Афганистан: там погибали только 1,3-2% солдат под звёздно-полосатым флагом.

Впрочем, вся эта #статистика уже не имеет особого значения для Русланы Данилкиной. Которой теперь придётся учиться и ходить и жить заново. И то же самое каждый день становится актуальным для её сверстников. По данным EuraStat, на 1 января 2022 года насчитывалось 382 989 жителей Украины в возрасте 18 лет. Из них 196 678 человек — мужчины, многие из которых попали в действующую армию, где «ветераны» часто используют «юношескую жгучую потребность что-то делать». По словам одного из участников боевых действий, которого цитирует американская газета The Washington Post, «нередки случаи, когда самые молодые солдаты, желая проявить себя, добровольно идут на боевые задания, на которые их более взрослые “побратимы” никогда бы не пошли». Наверное, не всем удаётся вернуться, или хотя бы вернуться целыми и невредимыми. А тем временем украинские СМИ сообщают, что вскрыта очередная масштабная шпионская сеть, в которой «военкомы и врачи ВВК выдавали мужчинам призывного возраста справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, благодаря чему военнообязанные благополучно выезжали из страны: цена такой “услуги” составляла порядка 6 тыс. долл.». О количестве воспользовавшихся ею данных нет, но судя по тому, что обыски в рамках этого дела прошли почти в сотне ТПК в 10 областях страны, счёт уклонистам может идти на десятки тысяч человек. Тоже пример того, как взрослые здоровые мужики прячутся за спинами юных и пылких хлопців і дівчат.

Кажется, в борьбе «за своё будущее» #Украина теряет в первую очередь тех, кому это будущее принадлежит по праву. Во всяком случае, по большему праву, чем старикам на диване, активно и яростно агитирующих за «возврат границ 1991 года».

Но если землю можно вернуть, города — отстроить, поля — разминировать и вспахать заново, то кто вернёт ноги и руки, глаза и #здоровье десяткам тысяч таких, как Руслана Данилкина?

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